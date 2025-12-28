Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasTiempo en TenerifeIncendio en La MatanzaGatos callejerosDanza en Bellas ArtesPresupuesto La Laguna
instagramlinkedin

El récord del Teide que no tienen los Andes ni el Kilimanjaro

La NASA reconoce al volcán de Tenerife por proyectar la sombra piramidal más nítida del mundo sobre el océano

Una turista en la isla de Tenerife con el majestuoso pico del Teide al fondo. lp/dlp 17/02/2017 Brandcenter Turismo de Canarias / MOOD Naturaleza / Cuatro joyas de la naturaleza canaria y universal De la frondosidad de los bosques de Garajonay y la Caldera de Taburiente al sutil florecimiento de los lÃ­quenes que empiezan a colonizar la desnuda tierra volcÃ¡nica del Teide o Timanfaya: cuatro parques nacionales de relevancia planetaria muestran la enorme belleza y variedad ecolÃ³gica de Canarias ESPAÃ‘A EUROPA ISLAS CANARIAS ECONOMIA CEDIDA POR PROMOTUR

Una turista en la isla de Tenerife con el majestuoso pico del Teide al fondo. lp/dlp 17/02/2017 Brandcenter Turismo de Canarias / MOOD Naturaleza / Cuatro joyas de la naturaleza canaria y universal De la frondosidad de los bosques de Garajonay y la Caldera de Taburiente al sutil florecimiento de los lÃ­quenes que empiezan a colonizar la desnuda tierra volcÃ¡nica del Teide o Timanfaya: cuatro parques nacionales de relevancia planetaria muestran la enorme belleza y variedad ecolÃ³gica de Canarias ESPAÃ‘A EUROPA ISLAS CANARIAS ECONOMIA CEDIDA POR PROMOTUR / ED

Jaime Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Ni las cumbres de los Andes ni el imponente Kilimanjaro pueden presumir de este hito natural. El Teide, el volcán más alto de España y uno de los grandes iconos paisajísticos de Canarias, ostenta un récord mundial singular: proyecta la sombra piramidal más nítida que se conoce sobre el mar, un fenómeno que ha sido destacado por la NASA por su excepcionalidad científica y visual.

Cada amanecer y cada atardecer, el Teide dibuja sobre el océano Atlántico un triángulo de penumbra perfectamente definido, visible durante varios minutos y capaz de extenderse decenas de kilómetros mar adentro. La agencia espacial estadounidense ha difundido este fenómeno a través de su sección divulgativa Astronomy Picture of the Day (APOD), donde explica por qué la sombra del volcán tinerfeño no tiene comparación en el resto del planeta.

Un fenómeno que no depende solo de la altura

Aunque existen montañas más elevadas que el Teide, ninguna logra una proyección tan limpia y geométrica. La explicación va mucho más allá de los metros sobre el nivel del mar. En grandes cordilleras continentales, como los Andes, o en montañas aisladas rodeadas de relieves irregulares, las sombras se fragmentan y difuminan al caer sobre valles, mesetas o cadenas montañosas.

En Tenerife, en cambio, el volcán se eleva aislado y rodeado de océano, lo que convierte al horizonte marítimo en una superficie plana y continua que realza la forma triangular de la sombra, sin obstáculos que alteren su contorno.

La sombra del Teide.

La sombra del Teide. / APOD

Una sombra que puede alcanzar otras islas

Las mediciones topográficas de la Universidad de La Laguna fijan la longitud entre 40 y 60 kilómetros, suficiente para alcanzar la isla de La Gomera al amanecer y rozar Gran Canaria al caer la tarde.

El Teide logra esta sombra excepcional por tres factores combinados. Su silueta cónica y aislada proyecta un contorno limpio al no haber relieves rivales.

La presencia del horizonte marítimo funciona como pantalla plana y deja al triángulo alargarse sin montañas que lo recorten.

Además está su atmósfera estable en latitud subtropical, donde los alisios reducen la nubosidad baja y la dispersión de luz, marcando aún mejor los bordes de la penumbra.

Dónde y cuándo observar la sombra triangular

Para ver la sombra triangular, basta con situarse en altura y mirar opuesto al sol. Al amanecer, la penumbra se alarga hacia La Gomera y se aprecia mejor desde el Mirador de la Rambleta (3.555 m).

Al atardecer, apunta hacia Gran Canaria y se observa con claridad desde el sendero que conduce al Pico Viejo o, un poco más abajo, desde el Refugio de Altavista.

Noticias relacionadas y más

La longitud visible varía con la transparencia del aire: episodios de calima o alta humedad acortan la sombra, mientras cielos limpios la prolongan. Por eso los investigadores la usan como indicador óptico informal de la calidad atmosférica en Canarias, además de servir como una una postal única de la isla que sucede dos veces al día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
  2. La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
  3. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
  4. Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
  5. Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia
  7. La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo
  8. Un humedal artificial en Tenerife permitirá proteger y estudiar las aves locales y migratorias

El récord del Teide que no tienen los Andes ni el Kilimanjaro

El récord del Teide que no tienen los Andes ni el Kilimanjaro

El sabor del Caribe en Tenerife: así es el rincón donde probar la auténtica cocina de República Dominicana

El sabor del Caribe en Tenerife: así es el rincón donde probar la auténtica cocina de República Dominicana

Arona cierra el año con récord de eventos deportivos, culturales y proyección turística

Arona cierra el año con récord de eventos deportivos, culturales y proyección turística

Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas

Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas

Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio

El mural más grande de Canarias luce en la entrada de Candelaria

El mural más grande de Canarias luce en la entrada de Candelaria

La Aemet avisa de lluvias débiles y cielos nubosos en el último domingo del año en Tenerife

La Aemet avisa de lluvias débiles y cielos nubosos en el último domingo del año en Tenerife

El Cuponazo de la ONCE con terminación '13' deja 160.000 euros en Canarias

El Cuponazo de la ONCE con terminación '13' deja 160.000 euros en Canarias
Tracking Pixel Contents