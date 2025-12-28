El récord del Teide que no tienen los Andes ni el Kilimanjaro

Ni las cumbres de los Andes ni el imponente Kilimanjaro pueden presumir de este hito natural. El Teide, el volcán más alto de España y uno de los grandes iconos paisajísticos de Canarias, ostenta un récord mundial singular: proyecta la sombra piramidal más nítida que se conoce sobre el mar, un fenómeno que ha sido destacado por la NASA por su excepcionalidad científica y visual.

Cada amanecer y cada atardecer, el Teide dibuja sobre el océano Atlántico un triángulo de penumbra perfectamente definido, visible durante varios minutos y capaz de extenderse decenas de kilómetros mar adentro. La agencia espacial estadounidense ha difundido este fenómeno a través de su sección divulgativa Astronomy Picture of the Day (APOD), donde explica por qué la sombra del volcán tinerfeño no tiene comparación en el resto del planeta.

Un fenómeno que no depende solo de la altura

Aunque existen montañas más elevadas que el Teide, ninguna logra una proyección tan limpia y geométrica. La explicación va mucho más allá de los metros sobre el nivel del mar. En grandes cordilleras continentales, como los Andes, o en montañas aisladas rodeadas de relieves irregulares, las sombras se fragmentan y difuminan al caer sobre valles, mesetas o cadenas montañosas.

En Tenerife, en cambio, el volcán se eleva aislado y rodeado de océano, lo que convierte al horizonte marítimo en una superficie plana y continua que realza la forma triangular de la sombra, sin obstáculos que alteren su contorno.

La sombra del Teide. / APOD

Una sombra que puede alcanzar otras islas

Las mediciones topográficas de la Universidad de La Laguna fijan la longitud entre 40 y 60 kilómetros, suficiente para alcanzar la isla de La Gomera al amanecer y rozar Gran Canaria al caer la tarde.

El Teide logra esta sombra excepcional por tres factores combinados. Su silueta cónica y aislada proyecta un contorno limpio al no haber relieves rivales.

La presencia del horizonte marítimo funciona como pantalla plana y deja al triángulo alargarse sin montañas que lo recorten.

Además está su atmósfera estable en latitud subtropical, donde los alisios reducen la nubosidad baja y la dispersión de luz, marcando aún mejor los bordes de la penumbra.

Dónde y cuándo observar la sombra triangular

Para ver la sombra triangular, basta con situarse en altura y mirar opuesto al sol. Al amanecer, la penumbra se alarga hacia La Gomera y se aprecia mejor desde el Mirador de la Rambleta (3.555 m).

Al atardecer, apunta hacia Gran Canaria y se observa con claridad desde el sendero que conduce al Pico Viejo o, un poco más abajo, desde el Refugio de Altavista.

La longitud visible varía con la transparencia del aire: episodios de calima o alta humedad acortan la sombra, mientras cielos limpios la prolongan. Por eso los investigadores la usan como indicador óptico informal de la calidad atmosférica en Canarias, además de servir como una una postal única de la isla que sucede dos veces al día.