La Aemet advierte de cielos nubosos y lluvias ocasionales este lunes en Tenerife por la inestabilidad en Canarias

La previsión de la Aemet mantiene el tiempo inestable en Canarias, con nubosidad persistente, lluvias débiles dispersas y un ambiente más húmedo, especialmente en las islas de mayor relieve

Mapa meteorológico de Tenerife para el lunes

Mapa meteorológico de Tenerife para el lunes

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes el tiempo continúe marcado por la nubosidad y las lluvias ocasionales en Tenerife, dentro de un escenario de inestabilidad generalizada en Canarias. La isla tinerfeña será una de las más afectadas por la presencia de cielos cubiertos, especialmente en zonas de interior y medianías, donde no se descartan precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

En Tenerife, el cielo se mantendrá predominantemente nuboso, con probables lluvias ocasionales en el interior y una situación algo más estable en la franja costera durante algunos momentos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con valores suaves tanto en las mínimas como en las máximas, mientras que el viento soplará flojo y de dirección variable, con presencia de brisas en la costa. En las cumbres centrales, el viento será del noroeste moderado, disminuyendo de intensidad a lo largo de la tarde.

Situación general en Canarias

El episodio de tiempo variable se extenderá al conjunto del archipiélago canario, donde la Aemet señala que los cielos nubosos y las lluvias ocasionales seguirán siendo protagonistas. Las precipitaciones serán en general débiles y dispersas, afectando sobre todo a las islas occidentales y a zonas de interior.

En el estado de la mar, se espera viento variable de fuerza 2 a 3, predominando el norte hasta la noche y rolando a este o sureste posteriormente. El mar presentará marejadilla o rizada, con mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, sin grandes alteraciones para la navegación.

Previsión por islas

Tenerife

Predominio de cielos nubosos, con lluvias ocasionales en el interior. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento flojo variable y noroeste moderado en cumbres, amainando por la tarde.

Gente en busca de la nieve en el Parque Nacional del Teide.

Gente en busca de la nieve en el Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez / t

La Gomera

Cielos mayormente nubosos, con probables lluvias ocasionales en el norte e interior. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable.

La Palma

Ambiente nuboso, con lluvias ocasionales en el norte y este. Ligero ascenso de las máximas y viento flojo de dirección variable.

El Hierro

Predominio de la nubosidad, con precipitaciones ocasionales en zonas interiores. Temperaturas estables y viento flojo variable.

Lanzarote y Fuerteventura

Presentarán intervalos nubosos, con amplios claros durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligero descenso de las mínimas. El viento será flojo y variable, con brisas costeras.

Gran Canaria

Intervalos nubosos durante la mañana, con apertura de claros a lo largo del día. Temperaturas sin cambios significativos y viento flojo de dirección variable, con predominio de las brisas en zonas costeras.

