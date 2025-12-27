Tenerife te espera para Nochevieja: fiesta, tradición y buen clima, ¿te lo vas a perder?

Si tus planes para Nochevieja empiezan a parecer menos una película romántica y más una comedia de enredos, tranquilo: Tenerife te espera con su mezcla perfecta de fiesta, tradición y buen clima. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para sobrevivir (y disfrutar) de las Campanadas en Tenerife, desde costumbres locales hasta consejos prácticos con un toque de humor para que no te pille el frío… ¡porque en Tenerife también puede llegar a hacer fresquete en la madrugada!

¿Por qué Tenerife es la it-destination para las Campanadas?

Tenerife, la isla más grande del archipiélago canario, no solo ofrece playas y volcanes; también es una de las mejores opciones en España para recibir el año con estilo. El 31 de diciembre, localidades como Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Los Cristianos o Playa de las Américas se transforman en auténticas pistas de celebración con música, fuegos artificiales y multitudes dispuestas a brindar hasta que el cuerpo aguante.

Gran Hotel Taoro celebra su Gala de Nochevieja / El Día

Además, en 2025–2026 RTVE ha elegido Santa Cruz de Tenerife como escenario para retransmitir las Campanadas; las plazas públicas se llenan de gente y artistas locales, y la conexión con toda España hace de la noche un evento mediático que pone a la isla en el foco nacional.

Tradiciones imprescindibles (y divertidas) para no parecer turista

Las doce uvas de la suerte es la tradición estrella: tienes que comerte una uva por cada campanada, y si lo logras sin atragantarte… ¡se supone que tendrás buena suerte los 12 meses siguientes! Esta costumbre es tan popular que muchos visitantes se convierten en atletas improvisados cuando suenan las campanadas.

Y no olvides la moda local: aunque pasear en chanclas por Tenerife en diciembre pueda parecer normal, muchos locales se visten de gala para Nochevieja. Además, el color de la ropa interior tiene su significado según la tradición (rojo para el amor, blanco para un nuevo comienzo, etc.).

Uvas de Navidad / KAI FOERSTERLING

El clima: esa inesperada tercera persona en tus planes

Sí, estás en Canarias, pero Nochevieja no es verano. En diciembre, Tenerife tiene temperaturas medias de 17–21 °C, con noches que pueden bajar más de lo que piensas. Así que incluso si vienes por la playa, lleva una chaqueta ligera para después de las campanadas. (No, el sol no calienta brillantemente a las 00:30). [Consulta datos climáticos oficiales de la AEMET o de agencias meteorológicas europeas para planificar mejor.]

Los mejores lugares para vivir las Campanadas

Santa Cruz de Tenerife es un punto de encuentro obligado si quieres sentirte en el epicentro de la fiesta. Las plazas como Plaza de España y Plaza de la Candelaria se llenan de actividades gratuitas, música en vivo y espectáculo pirotécnico.

Preparativos para las fiestas de Nochevieja / Andrés Gutiérrez

Puerto de la Cruz es perfecto si prefieres un ambiente familiar con conciertos gratuitos en la Plaza del Charco y vistas al océano como telón de fondo.

Los Cristianos y Playa de las Américas son la apuesta para los amantes de las fiestas nocturnas: clubes como Papagayo Tenerife organizan eventos con DJs, música electrónica y ambiente internacional hasta altas horas de la madrugada (con entradas que rondan los 35–45 € o más si quieres zona VIP).

Si lo tuyo es más relajado, incluso puedes celebrar las campanadas desde la playa o en un crucero nocturno para ver los fuegos artificiales desde el mar.

Consejos para no convertir tu estancia en un epic fail

Reserva con antelación: hoteles, restaurantes y eventos especiales se llenan rápido. En muchos casos, las cenas de gala y fiestas exclusivas se agotan semanas antes de Nochevieja.

Transporte: el tráfico y la demanda de taxis suben como la espuma del cava, así que planifica tu regreso usando transporte público o una app de movilidad si no quieres caminar kilómetros después de las uvas.

Estrategia de uvas: pídete el mejor vino local antes de empezar a comer uvas y práctica la técnica para no atragantarte (según un estudio sociocultural de tradiciones navideñas europeas, muchas risas nacen de esta costumbre).

Presupuesto: marca un límite porque entre cenas especiales, copas y eventos, los gastos pueden subir más que las uvas a medianoche.

Plan B (porque nunca se sabe)

¿Te apetece algo menos multitudinario pero igual de festivo? Muchas localidades pequeñas celebran fiestas de pueblo con bandas locales, comida típica canaria y un ambiente acogedor para brindar sin aglomeraciones. Incluso el Parque Nacional del Teide puede ser un escenario mágico si te gusta la idea de ver las estrellas más que los fuegos artificiales desde la costa.