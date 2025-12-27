Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana trágico en las carreteras de Tenerife: fallece un motorista de 28 años

El accidente ocurrió en la TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona

Foto de archivo de una sala operativa del Cecoes 112. / E.D. / L.P.

Santa Cruz de Tenerife

Fin de semana negro, el último del año en las carreteras de Tenerife. Este sábado ha fallecido un motorista tras sufrir un accidente de tráfico, una colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-65, en el kilómtero 3,9, dentro del municipio de San Miguel de Abona.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local del municipio sureño, miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, personal de Carreteras del Cabildo y del Servicio de Urgencias Canario. estos últimos le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito.

Segundo fallecido del fin de semana

El pasado viernes, una motorista perdió la vida en la TF-1 tras colisionar con su motocicleta contra una guagua. Los miembros del SUC corroboraron que las heridas eran incompatibles con la vida. Estas dos últimas muertes elevan a 34 los motoristas que han perdido la vida en las carreteras canarias este 2025.

Un humedal artificial en Tenerife permitirá proteger y estudiar las aves locales y migratorias

Los fallecidos en el incendio de La Matanza tenían problemas de salud mental

