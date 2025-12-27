Respaldo para multiplicar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias

El Cabildo de Tenerife realiza una gran inversión para conservar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias. La finca de Las Llanadas, en Los Realejos, es la parcela más grande de conservación de árboles de este tipo de clima frío en todo el Archipiélago.

El Gobierno insular, a través de la Consejería de Sector Primario, destinará 600.000 euros a este terreno agrícola que actúa como un «banco genético vivo» de manzanos, perales, ciruelo y otros frutos de pipa y hueso. El mantenimiento de las parcelas se realizará por parte de la empresa de Tragsa.

La finca de Las Llanadas alberga más de 100 variedades de frutales. Estas especies son exclusivas de Tenerife y «estaban a punto de desaparecer». Este terreno, ubicado en las medianías del municipio del norte de Tenerife, tiene 25.000 metros cuadrados de extensión que se encontraban en desuso y se recuperaron a inicios de 2023.

Ahora, Las Llanadas se utiliza para la realización de estudios morfológicos y genéticos y para ‘duplicar’ colecciones de árboles frutales. «Es decir, tener copias de seguridad de plantas que están en otras zonas y así evitar que una plaga o desastre acabe con una variedad única», explicaron en un comunicado.

El proyecto de mejora y mantenimiento en la finca realejera estará vigente hasta el próximo 2029. El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, definió a Las Llanadas como «la mayor finca de conservación de frutales de clima frío de Canarias».

Desde que se iniciara su recuperación, el Ejecutivo insular ha invertido más un millón de euros en Las Llanadas para convertirlo en «un centro de referencia», explicaron. Asimismo, la parcela de Los Realejos está vinculada al Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (Ccbat) para la conservación de ‘ex situ’ (fuera de laboratorio) de muchos árboles frutales de pipa y hueso.

Por otro lado, hace aproximadamente dos años, a la finca de Las Llanadas se le dotó de espacios como almacén, cámara frigorífica, cuarto de fitosanitarios, secaderos, dependencias sanitarias (baños y vestuarios), así como una pequeña oficina y una sala de reuniones. Además, se creó un módulo específico para actividades de formación dirigidas a jóvenes agricultores. También se mejoró la red de riego de toda la parcela para optimizar el uso del agua en toda la superficie de cultivo.

En diciembre de 2023, también se invirtieron más de 400.000 euras, alcanzando ya más de un millón de euros de inversión en este terro agrícola de Los Realejos.n