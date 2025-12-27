Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasTiempo en TenerifeComprobar LoteríaAtascos en TenerifeDroga en La OrotavaIncendio en La MatanzaRecova Vieja
instagramlinkedin

Los Realejos

Respaldo para multiplicar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias

El Cabildo destina 600.000 euros a la finca Las Llanadas, un «banco genético vivo» de manzanos, perales, ciruelos y otros frutos de pipa

Imagen del sistema de riego instalado en la finca de Las Llanadas, en Los Realejos

Imagen del sistema de riego instalado en la finca de Las Llanadas, en Los Realejos / E. D.

El Día

El Día

Los Realejos

El Cabildo de Tenerife realiza una gran inversión para conservar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias. La finca de Las Llanadas, en Los Realejos, es la parcela más grande de conservación de árboles de este tipo de clima frío en todo el Archipiélago.

El Gobierno insular, a través de la Consejería de Sector Primario, destinará 600.000 euros a este terreno agrícola que actúa como un «banco genético vivo» de manzanos, perales, ciruelo y otros frutos de pipa y hueso. El mantenimiento de las parcelas se realizará por parte de la empresa de Tragsa.

La finca de Las Llanadas alberga más de 100 variedades de frutales. Estas especies son exclusivas de Tenerife y «estaban a punto de desaparecer». Este terreno, ubicado en las medianías del municipio del norte de Tenerife, tiene 25.000 metros cuadrados de extensión que se encontraban en desuso y se recuperaron a inicios de 2023.

Ahora, Las Llanadas se utiliza para la realización de estudios morfológicos y genéticos y para ‘duplicar’ colecciones de árboles frutales. «Es decir, tener copias de seguridad de plantas que están en otras zonas y así evitar que una plaga o desastre acabe con una variedad única», explicaron en un comunicado.

El proyecto de mejora y mantenimiento en la finca realejera estará vigente hasta el próximo 2029. El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, definió a Las Llanadas como «la mayor finca de conservación de frutales de clima frío de Canarias».

Desde que se iniciara su recuperación, el Ejecutivo insular ha invertido más un millón de euros en Las Llanadas para convertirlo en «un centro de referencia», explicaron. Asimismo, la parcela de Los Realejos está vinculada al Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (Ccbat) para la conservación de ‘ex situ’ (fuera de laboratorio) de muchos árboles frutales de pipa y hueso.

Por otro lado, hace aproximadamente dos años, a la finca de Las Llanadas se le dotó de espacios como almacén, cámara frigorífica, cuarto de fitosanitarios, secaderos, dependencias sanitarias (baños y vestuarios), así como una pequeña oficina y una sala de reuniones. Además, se creó un módulo específico para actividades de formación dirigidas a jóvenes agricultores. También se mejoró la red de riego de toda la parcela para optimizar el uso del agua en toda la superficie de cultivo.

Noticias relacionadas y más

En diciembre de 2023, también se invirtieron más de 400.000 euras, alcanzando ya más de un millón de euros de inversión en este terro agrícola de Los Realejos.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
  2. La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
  3. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
  4. Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
  5. El Cabildo de Tenerife acepta las condiciones de la transferencia en el Parque Nacional del Teide
  6. Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  7. Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia
  8. La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo

Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros

Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros

No parece una iglesia y está en Tenerife: deberías visitarla esta Navidad porque ha ganado el 'mundial de la arquitectura'

No parece una iglesia y está en Tenerife: deberías visitarla esta Navidad porque ha ganado el 'mundial de la arquitectura'

Un humedal artificial en Tenerife permitirá proteger y estudiar las aves locales y migratorias

Respaldo para multiplicar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias

Respaldo para multiplicar el ‘arca de Noé’ de los frutales de Canarias

Tenerife te espera para Nochevieja: fiesta, tradición y buen clima, ¿te lo vas a perder?

Tenerife te espera para Nochevieja: fiesta, tradición y buen clima, ¿te lo vas a perder?

¿Prismáticos listos? Tenerife alberga cinco especies de aves endémicas que debes conocer

¿Prismáticos listos? Tenerife alberga cinco especies de aves endémicas que debes conocer

Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias

Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias

Aviso de la Guardia Civil a los tinerfeños: este es el mensaje de la DGT que puede vaciar las cuentas bancarias

Aviso de la Guardia Civil a los tinerfeños: este es el mensaje de la DGT que puede vaciar las cuentas bancarias
Tracking Pixel Contents