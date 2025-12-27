¿Prismáticos listos? Tenerife alberga cinco especies de aves endémicas que debes conocer

Tenerife no es solo playa, sol y turistas con cámara: es uno de los reductos más fascinantes de biodiversidad ornitológica en España y Europa. Gracias a su aislamiento oceánico y a la enorme variedad de hábitats —desde pinar canario hasta bosques de laurisilva—, esta isla ofrece la posibilidad de observar varias especies de aves que solo existen aquí … o en muy pocos otros lugares del mundo. ¿Cuántas? Si te imaginas un “club exclusivo” de pájaros con tarjeta VIP, sigue leyendo: aquí te contamos quiénes son, dónde verlos y por qué te van a enamorar.

El universo de las aves endémicas de Canarias… y de Tenerife

Primero la foto de contexto para dejar claro el “mar de pájaros” que nos rodea: en todo el archipiélago canario nidifican unas 110 especies de aves, de las cuales 7 especies + 31 subespecies son endémicas del archipiélago según Wikipedia (y SEO/BirdLife colabora en contar cuántas y cuáles son) Pero no todas estas especies endémicas están exclusivamente en Tenerife.

Arriba, a la izquierda, un ejemplar de picapinos y, debajo, otro de herrerillo canario. En la imagen principal, un pinzón azul de Tenerife. Los ejemplares de estas aves exclusivas de la Isla fueron fotografiados ayer en el entorno del mirador de Chipeque. | andrés gutiérrez / D. M.

De hecho, la ciencia ornitológica reconoce que hay varias especies endémicas del archipiélago que sí puedes ver en Tenerife y/o en otras islas cercanas. Entre ellas hay especies únicas de Tenerife y especies que habitan solo en Canarias pero aparecen también en otras islas vecinas (como La Palma o La Gomera)

Ahora bien: ¿cuántas especies endémicas puedes encontrar físicamente en Tenerife si te calzas los prismáticos y te pones tus mejores botas de birding? La respuesta es un poco más fina que un simple número, así que vayamos con lista y explicación.

Las verdaderas estrellas: especies únicas (o casi únicas) en Tenerife

Hay al menos tres especies de aves estrictamente endémicas de Tenerife reconocidas por estudios taxonómicos recientes:

Pinzón azul de Tenerife / eBird.

Pinzón azul de Tenerife (Fringilla teydea)

Este pájaro es símbolo natural de la isla y el endemismo más buscado por los aficionados. Vive en los bosques de pino canario de las montañas del interior, especialmente alrededor de las zonas de Vilaflor, Boca de Tauce o Aguamansa. Científicos confirmaron que las poblaciones de Tenerife son una especie distinta de sus parientes de Gran Canaria tras estudios genéticos en 2016.

Mosquitero / reyezuelo de Tenerife / SEO BirdLife

Mosquitero / reyezuelo de Tenerife (Regulus teneriffae) — a veces tratado como especie propia

Taxonómicamente puede verse como un reyecillo canario muy particular. Algunos ornitólogos lo consideran una especie por derecho propio causada por el aislamiento del continente y la evolución insular.

Mosquitero canario / eBird.

Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis)

Aunque esta especie es endémica del archipiélago (se da en varias islas), en Tenerife es uno de los lugares más frecuentes para observarla y sigue siendo un ave propia de Canarias sin equivalentes fuera de esta región macaronésica.

Hasta aquí tendríamos tres nombres fuertes de aves con identidad canaria y presencia en Tenerife.

Aves endémicas del archipiélago con presencia (no exclusiva) en Tenerife

Además de los anteriores, hay dos especies de palomas endémicas de la Macaronesia que también pueden verse en Tenerife, aunque no son exclusivas de esta isla (se reparten entre varias islas del archipiélago):

Paloma rabiche (Columba junoniae) / Gobierno de Canarias

Paloma rabiche (Columba junoniae)

Un ave elegante de los bosques de laurisilva, que en Tenerife se observa en zonas como laurisilva del Parque Rural de Anaga y otros enclaves con vegetación complicadísima para humanos pero ideal para pájaros.

Paloma turqué (Columba bollii) / El Time

Paloma turqué (Columba bollii)

Se mueve por paisajes parecidos, a veces a gran altura o entre copa de laurisilva. También es endémica del archipiélago pero aparece en Tenerife con frecuencia.

Estas dos palomas suman a nuestra “lista canaria” que puedes ver volando sobre barrancos, pinos y helechos antiguos.

Subespecies endémicas de Tenerife

Aquí entra la parte fascinante (y un poco nerd): además de especies “a secas”, canarias tienen decenas de subespecies endémicas —variantes propias de Tenerife— de aves que fuera de las islas no existen. Por ejemplo, hay subespecies propias de Tenerife de herrerillos, picapinos y otras aves menores que, desde el punto de vista taxonómico, son únicas genéticamente aunque no siempre se consideren especies distintas en todos los listados.

Esto significa que si te encanta la ornitología, la cifra de “endemismos” se agranda bastante cuando piensas en formas que no existen en ningún otro lugar del planeta, aunque sean subespecies.

Entonces… ¿cuántas especies endémicas de aves puedes ver en Tenerife?

Si hablamos de especies estrictas que puedes observar en Tenerife:

Al menos 5 especies endémicas (o casi endémicas) que puedes ver allí:

Además, si ampliamos a formas endémicas o subespecies únicas de Tenerife, la cifra “número de pajaritos únicos” se eleva bastante más gracias a las decenas de subespecies locales reconocidas por estudios taxonómicos.

Consejos de observación

¿Dónde ver al pinzón azul?

Olvídate de la playa: el mejor “hotel con vista” para este pájaro está en los bosques de pino canario por encima de los 1 000 m de altitud —y sí, hace frío, pero ¡las fotos lo valen!

¿Cuándo es temporada alta?

La primavera y los primeros meses de verano son como la “Champions League” para ver canto y cortejo de estas aves.

¿Y los principiantes?

No te preocupes si confundes un pinzón con un gorrión: incluso los guías locales han tenido discusiones acaloradas sobre si “esto es un canario o un mosquitero que viene de visita…”

Canarias es un paraíso ornitológico, y Tenerife ofrece al menos cinco especies endémicas o propias del archipiélago que puedes observar con prismáticos. Si además te apasiona la evolución y las subespecies singulares, la isla tiene tesoros genéticos escondidos en árboles, barrancos y pinares que no verás en ningún otro lugar del planeta.