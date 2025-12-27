Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias

La historia de la pastelería más antigua de Canarias no comienza con una estrategia empresarial ni con una moda gastronómica, sino con una guerra, un viaje inesperado y un joven repostero alemán que acabó encontrando en Tenerife su hogar definitivo. Más de un siglo después, Casa Egón, en el municipio tinerfeño de La Orotava, sigue elaborando dulces con recetas que han pasado de generación en generación desde 1916.

Este emblemático establecimiento, hoy también conocido como restaurante Taoro, se ha convertido en un referente histórico y gastronómico de Canarias. Su trayectoria ha sido recientemente redescubierta por nuevos públicos gracias a la visita de la creadora de contenido Corina (@Corina2G), que ha compartido su experiencia en redes sociales tras probar algunos de sus productos más tradicionales.

De Alemania a Tenerife: el origen de una historia centenari

El origen de Casa Egón se remonta a 1914, cuando Egon Alfred Wende Bard, un joven repostero alemán, hizo escala en Canarias durante un viaje. El estallido de la Primera Guerra Mundial cambió por completo sus planes. La imposibilidad de regresar a su país le llevó a establecerse en Tenerife, isla en la que solicitó asilo político y decidió iniciar una nueva vida.

Cuatro generaciones manteniendo las recetas originales

Este emblemático local ha pasado ya por cuatro generaciones de familiares y sigue atrayendo a vecinos y turistas que descubren en su interior un pedazo de historia viva. Los bisnietos de su fundador son los que actualmente dirigen Casa Egón. El local ha mantenido la tradición pastelera con recetas centenarias, incorporando también nuevas propuestas que sorprenden a los visitantes. Lo que empezó como un pequeño obrador familiar se ha convertido en un símbolo cultural y gastronómico de Tenerife, un lugar que conserva la esencia de la repostería europea adaptada al paladar canario.

Actualmente, también tiene una parte del local dedicada a restaurante, donde se ofrece vino de cosecha propia. Casa Egón se encuentra en el número 5 de la calle León, de La Orotava, en una estrecha cuesta que a diario es transitada por todos los que buscan un buen postre o un dulce para comer a cualquier hora del día.

Una experiencia compartida en redes sociales

La creadora de contenido compartió con sus seguidores la experiencia de probar los deliciosos dulces de Casa Egón. La madrileña pidió un surtido que incluía las populares milhojas de albaricoque, la rosca glaseada, un hojaldre relleno de pistacho y los clásicos dulces de almendra. Estos pasteles eran "una pasada", ya no solo por el sabor "brutal", también por la cantidad.

Además, sus precios son asequibles, que también llaman la atención de quienes se acercan a probarlos. Casa Egón conserva la atmósfera de las confiterías de antaño, con vitrinas de madera, ambiente familiar y la sensación de estar entrando en un lugar donde cada dulce tiene una historia centenaria.

Más de cien años después de su fundación, Casa Egón no es solo una pastelería, sino un punto de encuentro y una visita obligatoria en La Orotava, donde tradición, historia y sabor se combinan en cada bocado.