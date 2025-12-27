El mural más grande de Canarias luce en la entrada de Candelaria

El mural más grande de Canarias se encuentra en Candelaria. Está ubicado en la rotonda de entrada al municipio que reparte el tráfico hacia la Plaza de Teror y Santa Ana, concretamente en uno de los muros de contención de la Autopista TF-1. La obra está basada en los bocetos originales del artista canario Pepe Dámaso y ocupa una superficie de 1.100 metros cuadrados. Esta embergadura lo convierte en una de las obras murales de mayor dimensión vinculadas a la obra del artista que pueden contemplarse en el espacio público.

La obra está inspirada en los bocetos creados por Pepe Dámaso en 2004, cuando concibió una serie de elementos visuales vinculados a la peregrinación, la pesca y la alfarería, pensados para la entrada al municipio y que, hasta ahora, no habían podido materializarse. La obra ha sido dirigida por Alejandro Tosco y ejecutada por la artista muralista Irene Morales junto a su compañero Roy Reta, respetando el espíritu original del creador y adaptándola a las exigencias del gran formato y del espacio urbano.

Detalle del mural / María Pisaca / MARIA PISACA

Morales explica que el proceso ha sido largo y complejo. "La propuesta me llegó en enero, pero llevan trabajando en el proyecto desde hace años", señala. No sabían si finalmente el mural iba a poder ver la luz, pero en septiembre les dieron el visto bueno. Así, los trabajos comenzaron el 22 de septiembre en el muro de contención de la autopista, aunque la finalización y presentación no tuvo lugar hasta el 18 de diciembre.

Dificultades y modificaciones

Durante la ejecución, el equipo se enfrentó a diversas dificultades técnicas y climatológicas. Como la rotura de la máquina elevadora que les ayudaba y permitía pintar la parte alta del muro, un inconveniente que solo les permitía poder continuar pintando desde el suelo; o las malas condiciones climatológicas, como el viento o la lluvia. "Nos han retrasado bastante y ha sido una lucha, pero lo hemos conseguido y estamos muy contentos y orgullosos del resultado final", afirma Morales.

El diseño inicial también experimentó modificaciones respecto a los primeros planteamientos. "El boceto que está plasmado no es el inicial", cuenta. El anterior utilizaba el blanco del muro y jugaba con el espacio, pero finalmente decidieron modificarlo porque preferían rellenar toda la pared. Además, Morales subraya la importancia de adaptar la obra al impacto visual que genera una superficie de estas dimensiones en un punto de acceso al municipio.

Durabilidad

La durabilidad de la obra ha sido otro de los aspectos clave del proyecto. Para poder garantizarla han tenido que utilizar materiales y técnicas específicas. "Lo más importante es la base, una vez tengamos una buena base, el material dura", apunta la artista, que destaca el asesoramiento técnico recibido para adaptar la pintura al clima y a la exposición del enclave. Sin embargo, el trabajo de pintura se desarrolló con un equipo reducido pero coordinado: "Hemos trabajado siempre dos personas pintando y otras dos de apoyo".

Un proceso largo

El mural culmina un proyecto ideado hace más de veinte años y se vincula estrechamente con la obra La luz del Peregrino, creada por Pepe Dámaso en 2004 e inspirada en Candelaria. El Ayuntamiento adquirió en 2023 los bocetos del mural y varias piezas de esta colección por 30.000 euros, junto con la cesión en exclusiva de los derechos de explotación de la obra, consolidando así un legado artístico que puede contemplarse en uno de los accesos más transitados del municipio.