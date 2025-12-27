Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros

La pizza se inventó en el sur de Italia hace más de 2.000 años, concretamente en los barrios más humildes de la ciudad de Nápoles. Este plato se ha convertido en un alimento universal, desde la margarita hasta las combinaciones más atrevidas que no dejan indiferentes a quienes las prueban, un reflejo de la versatilidad que ofrece.

El III Campeonato de España de Pizzas/ Mejor Pizza de España ha dado a conocer el listado de los ganadores de su última edición que celebró su final en el Yellow Park de Barcelona, donde de los 145 participantes solo 15 establecimientos consiguieron ser finalistas.

La mejor pizza de España es valenciana

El premio a la Mejor Pizza de España 2025 recayó en la propuesta de Harinella, con su pizza llamada Kaori Chan. Se trata de un homenaje a Kaori, la mujer de Ivano (uno de los hermanos fundadores de Harinella). Una creación que "celebra la unión entre Oriente y Occidente, entre tradición e innovación".

Con una base elaborada con harina "0" con Gérmenes de Trigo, sal, agua, levadura, sémola, aceite EVO, Mozzarella 100% Fiordilatte Italiana, Bonito del Norte, cebolla roja en agridulce, katsuobushi japonés, reducción de salsa Ponzu y apio verde.

El resultado es una reinterpretación de la clásica pizza de atún y cebolla, una mezcla de sabores que permite conectar la tradición mediterránea con la innovación japonesa. Su precio es de 17,90 euros.

El segundo puesto lo obtuvo La Montenegro de La Felisa, en León y la tercera clasificada ha sido Circus, de La Bicicleta Pizzería (Dos Hermanas, Sevilla).

Estas son las tres mejores pizzas de Canarias 2025

En el ranking por comunidades autónomas en las Islas Canarias destaca Tenerife, ocupando los tres primeros puestos en la categoría de Mejor Pizza de Canarias.

Pizzería Carbone - Pacchianella (Adeje)

La Pacchianella es una de las recetas más antiguas de su carta, forma parte de las Pizzas de Autor. Su secreto está en el contraste, con la suavidad y dulzura que aporta la crema de calabaza casera, su equilibrio con el salado de la pancetta coppata y el toque del tomate seco. Todo esto, coronado con una burrata pugliese que aporta cremosidad. Su precio es de 12,50 euros.

Terra Vía - Essenza (La Orotava)

En segundo lugar fue distinguida la Essenza, una pizza que celebra la sencillez y autenticidad de Italia. Sobre una masa ligera de fermentación cuidada, combina tomates cherry rojos y amarillos, berenjenas fritas, tomate seco y mozzarella fior di latte. Todo esto, enriquecido con pesto casero, crema de parmesano y albahaca fresca. Su precio es de 12,90 euros.

Pizzería Napulé - 4 Stagioni (Adeje)

La tercera premiada fue la 4 Stagioni, un clásico reinventado que te transporta a "las callecitas de Nápoles". Elaborada con una masa trabajada con mezcla de harinas canarias e italianas y un proceso de autólisis que potencia su alveolado, se acompaña de mozzarella fior di latte, champiñones, alcachofas grill, jamón york, aceitunas negras, tomate y parmesano.

Ganadores 2025 del resto de comunidades autónomas

Los premios se completaron otorgando 1º, 2º y 3º puesto a la Mejor Pizza por CCAA.

Andalucía

La Bicicleta Pizzería: Circus. Pizzería Gnomo: Florentina. Berrinche: La Fiera.

Aragón

Leone Pizzería Tradizionale: Carbonara del Cantábrico. La Parthenope: Vesuvio.

Cantabria

Pizzería Bitinia: El Gran Bocado. El Italiano: Pizza Nera. Monari: Linkin Pork’etta.

Castilla-La Mancha

El Leñador: Valdepeñas. Gula: La Gulosa. Tito’s Pizza: La Prodigio.

Castilla y León

La Felisa: La Montenegro. Pizzeria Siciliana Kuró: Francy Vincy. La Rima Fast-Food Gourmet: La Lupy Perfecta.

Cataluña

La Tarantella Napoletana Mirasol: La Genovese Napoletana. Pizzería Can Edo: Mediterránea. Tony’s Pizza Solsona: Carpaccio 3.0.

Comunidad Valenciana

Harinella: Kaori Chan. San Vito Pizzería: Mortadella & Pistacchio. Infraganti Pizza Bar Muchavista: La Guasa.

Comunidad de Madrid

Baldoria: Pibe de Oro. Dolce Positano: Pizza Coppa del Mondo. EsPanis: Pizza Di Carrillera al Vino Rosso.

Extremadura

Ferri’s Bistrot: Mantovana. Trozzo Plasencia: Pizza de solomillo ibérico con salsa de trufa.

Galicia

La Bella Napoli 1970: La Sorrentina. Il Popolo: Maruxia de Aldán. A Casa Do Gato: Fuoco Galego.

Islas Baleares

Sapore de Napoli: DolceVita. Más que pizza: Pizza Terra Mia. Il Postino: Puerto Alcudia con masa carbón.

Navarra

Pizzería Pulcinella: Milán-Pamplona 2.0. Pizzería Yamona: Ondo Zuri. Margarita Malapata: La Jefa.

País Vasco

Dottor Pizza: Basoa. Jaleo: Di Donostti. Pizzería Formaggi: La Campeona.

Principado de Asturias

Crettino: Sapore Italiano. Pizzeria Restaurante A’Libretto: Bella é Buona. Restaurante y Pizzeria Salvatore: Pizza Donatello.

Región de Murcia