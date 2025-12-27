Un humedal artificial en Tenerife permitirá proteger y estudiar las aves locales y migratorias

Fasnia apuesta por la sostenibilidad y la conservación ambiental. El Centro Ambiental Los Eres se convertirá en un escenario clave para la creación de un humedal artificial, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Tenerife y la Fundación Moeve, que aspira convertirse en refugio para aves locales y migratorias, y al mismo tiempo sirva como herramienta para la divulgación ambiental y la adaptación al cambio climático.

La puesta en marcha del humedal artificial supone «un avance significativo dentro de la estrategia insular de protección de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático», según explicó la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quien visitó el enclave junto a la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, y el director insular de Medio Natural, Pedro Millán.

El proyecto permitirá generar conocimiento científico, favorecer la conservación de las aves y acercar a la población el valor ecológico de estos ecosistemas, esenciales para el equilibrio hidrológico y la supervivencia de numerosas especies, especialmente aves esteparias, migratorias y divagantes.

Concebido como una experiencia piloto, el humedal permitirá analizar la respuesta de la avifauna al nuevo entorno. Los resultados servirán de base para valorar una posible ampliación futura de la lámina de agua y la mejora de las condiciones del espacio, para consolidarlo como un recurso estable para la investigación y la educación ambiental en Tenerife.

Por su parte, Belén Machado subrayó que esta iniciativa refleja la apuesta de Fundación Moeve por proyectos que integran conservación, investigación, divulgación ambiental y participación social. A su juicio, el humedal de Los Eres se perfila como un refugio para numerosas especies de aves y como un auténtico laboratorio al aire libre que fomente la implicación ciudadana, poniendo de relieve la importancia de la colaboración público-privada en la protección del medio natural.

El Centro Ambiental Los Eres se consolida como un enclave estratégico para la investigación y la divulgación científica, en consonancia con los principios de la Convención de Ramsar, que reconoce el valor ecológico y funcional de los humedales artificiales y promueve su conservación junto a la de los naturales.

El proyecto incluye un seguimiento técnico especializado de las aves, que permitirá evaluar el grado de adaptación del humedal y su uso por parte de las distintas especies. Este control facilitará la toma de decisiones para ajustar las condiciones del espacio, favorecer la llegada y el asentamiento de aves migratorias y garantizar la protección de la biodiversidad local.

Pedro Millán destacó que iniciativas de este tipo demuestran que es posible integrar conservación, investigación y educación ambiental, reforzando el compromiso de Tenerife con la sostenibilidad y la defensa de su patrimonio natural.

Las actuaciones contemplan también la ‘revegetación’ del entorno con especies autóctonas del piso basal y termófilo, contribuyendo a la recuperación del ecosistema original, así como la adecuación de espacios destinados a la divulgación y la sensibilización ambiental dirigidos a escolares, colectivos sociales y público general.

El nuevo humedal tendrá, además, una marcada dimensión social y educativa. Se prevén programas de educación ambiental y voluntariado orientados a fomentar la participación activa de la comunidad en la conservación de los ecosistemas acuáticos insulares, promoviendo al mismo tiempo el bienestar físico y emocional a través del contacto directo con la naturaleza.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Biodiversidad de Tenerife 2020-2030, cuyo objetivo es proteger los hábitats más sensibles de la isla y reducir los impactos del cambio climático. Con este impulso, Fundación Moeve refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad, situando a los humedales como ecosistemas clave para el futuro ambiental de Tenerife. n