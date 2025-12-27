Aviso de la Guardia Civil a los tinerfeños: este es el mensaje de la DGT que puede vaciar las cuentas bancarias

Los conductores de se enfrentan a sanciones económicas cuando no respetan la normativa establecida en las carreteras canarias y del resto de España. El problema llega cuando reciben estas multas a través de SMS o correo electrónico y se les notifica que deben pagar la sanción con urgencia.

Sin embargo, detrás de estas multas no está la Dirección General de Tráfico, sino delincuentes que suplantan la identidad del organismo para obtener los datos de sus víctimas.

Así funciona la estafa

El engaño consiste en que el usuario recibe un mensaje (supuestamente de la DGT) en el que se le avisa de una sanción económica que debe pagar inmediatamente. En el texto se incluye un enlace a una página web que imita a la de la DGT. Una vez se haya accedido al enlace, se solicitan los datos personales y bancarios para hacer frente a la multa.

Sin embargo, la realidad es que esa multa no existe. El objetivo de los ciberdelincuentes es que facilite de manera fácil su información financiera para realizar cargos a la cuenta y dejarla sin dinero. Las víctimas de este engaño están sufriendo phishing, es decir, la suplantación de identidad de un organismo oficial.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), "el phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico".

La DGT nunca notifica por mensaje

Tanto la Guardia Civil como la DGT recuerda que nunca notifican las multas ni por SMS ni por correo electrónico. Las sanciones únicamente se notifican a través de correo postal, en el domicilio que figura en el registro o mediante la sede electrónica de la DGT (la Dirección Electrónica Vial), solo para quienes la tengan activada.

Por este motivo, si recibes alguna sanción mediante otras vías y, además, contengan enlace deben saltar las alarmas.

Qué hacer si recibes uno de estos mensajes

Las autoridades recomienda seguir una serie de pautas para evitar este tipo de engaños:

Nunca hacer clic en el enlace , tampoco introducir datos personales ni bancarios.

Nunca responder al mensaje.

Comprobar a través de los canales oficiales de la DGT si tienes alguna multa.

Si has dado el paso de facilitar los datos, debes contactar de inmediato con el banco y presentar una denuncia para que los agentes de seguridad puedan acabar con este tipo de estafas y alertar al resto de la ciudadanía.

Los expertos avisan de que los mensajes con urgencia son señales claras de que estás siendo víctima de una estafa. Este tipo de mensajes están pensados para que la víctima actúe sin pensar y caiga rápidamente en el engaño.