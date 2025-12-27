Los fallecidos en el incendio de La Matanza tenían problemas de salud mental

Un hombre de 63 años y una mujer de algo más de 50 fallecieron durante la madrugada de ayer, viernes 26 de diciembre, en un incendio registrado en la vivienda donde ambos residían desde hacía algunos meses en el casco urbano de La Matanza de Acentejo. Dichas personas sufrían problemas de salud mental.

Las víctimas mortales son un vecino de dicha localidad, Bernardo Jiménez, conocido como Lalo o Lalito, y una mujer, identificada como M.N.R.B., que era originaria de la isla de Gran Canaria, que padecía una patología psiquiátrica.

Agentes de la Guardia Civil investigan las circunstancias en las que comenzó el fuego en el citado domicilio para determinar si se trató de un suceso fortuito o intencionado. Las llamas afectaron a la totalidad de la edificación, que es un inmueble de una única planta, con garaje y una zona de huerta en la parte trasera.

Avisos a la Guardia Civil

En los meses en que ambas personas residieron juntos, agentes del puesto La Victoria acudieron en varias ocasiones a la vivienda, siempre en horario de madrugada.

Y horas antes de que comenzara el incendio mortal, una patrulla supuestamente también estuvo en el mismo domicilio.

Al parecer, el varón y la mujer dormían en distintas habitaciones y fueron localizados inconscientes en diferentes puntos del domicilio. El fuego se registró después de las 06:00 horas en el número 110 de la calle Real, que es una travesía de la carretera insular TF-215 (vía de acceso a La Matanza).

Gran cantidad de basura

Diversas fuentes confirmaron que en el interior de la casa existía un importante desorden y acumulación de basuras en varias habitaciones.

Los vecinos reconocieron que Bernardo recogía objetos en los contenedores de residuos urbanos y se los llevaba a su domicilio. Todo apunta a que el varón padecía Síndrome de Diógenes.

De hecho, personas de la zona se ofrecieron a ayudarlo a limpiar la vivienda para que tuviera mayor comodidad, salubridad e higiene, pero el morador rechazó esa colaboración.

Hasta una moto

En una de las dependencias, los bomberos encontraron numerosas bolsas de basura, garrafas y botellas de agua vacías, una maleta de viaje de grandes dimensiones y cajas de cartón, junto a una cama de madera antigua.

En otra habitación había una moto de enduro, ropa y más bolsas de basura, así como documentación. La acumulación de residuos también era visible en el pasillo central del domicilio. Toda esa basura pudo contribuir a la rápida extensión del incendio en el inmueble.

El alcalde, Ignacio Rodríguez Jorge, declaró a Canarias Radio que el fuego no afectó a las casas colindantes.

Apenas salían de la casa

El fallecido se dedicaba hace años a realizar trabajos de carpintería, como puertas y ventanas de madera. Sin embargo, residentes en la zona señalaron que ya no trabajaba, por lo que pensaron que cobraba algún tipo de pensión.

Bernardo y su actual pareja salían muy poco del domicilio y en esas ocasiones apenas saludaban a los residentes en las inmediaciones.

Las primeras hipótesis de los agentes descartaron que fuera un episodio de violencia de género

La mujer aseguraba a algunos ciudadanos que residía allí porque en Gran Canaria ya no tenía familiares. Varias personas indicaron que N.M.R.B. tenía un comportamiento «algo extraño» e, incluso, «muy nervioso».

Pendientes de las autopsias

Las primeras hipótesis de trabajo barajadas por los investigadores descartaron que el trágico suceso se debiera a un episodio de violencia de género.

En cualquier caso, serán los resultados de las autopsias que se hagan en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife los que determinen las circunstancias reales de ambas muertes.

Recursos activados

Los recursos de seguridad y emergencias fueron alertados por la sala del 1-1-2 a las 6:27 horas. Varias dotaciones de bomberos del Consorcio de Tenerife acudieron al lugar y localizaron a las víctimas cuando ya estaban inconscientes.

Personal sanitario de tres ambulancias –una medicalizada, otra sanitarizada y una básica– realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a los afectados, pero estos no hubo resultados positivos y se certificó la muerte de ambos.

Los bomberos sofocaron las llamas, que llegaron al conjunto de la edificación.

Laboratorio de Criminalística

La investigación fue asumida por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz e integrantes del Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

El inmueble quedó precintado, tanto por la Policía Local como por el Instituto Armado.

Por las características del suceso, serán miembros del Laboratorio de Criminalística quienes lleven a cabo la inspección técnico-ocular de la casa afectada y el informe fotográfico.

Ese trabajo también resultará crucial para conocer la manera en que comenzó el incendio que terminó con las dos muertes.