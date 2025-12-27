Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
El afectado perdió la vida un día después de que su pareja fuera víctima de otro accidente de moto
Consternación en el sur de Tenerife tras la muerte de un motorista en la mañana de este sabado en la TF-65, en San Miguel de Abona. El fallecimiento tuvo lugar tras la colisión entre la motocicleta y un coche que salía de una gasolinera. El conductor del vehículo se saltó el stop y provocó el choque con la víctima. Además, según fuentes policiales, la persona que dirigía el coche habría dado positivo en alcohol y drogas, siendo detenido posteriormente.
La muerte del joven de 28 años eleva a 34 los motoristas fallecidos en las carreteras canarias. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de personal de Bomberos de Tenerife, Carreteras del Cabildo y el Servicio de Urgencias Canario, que no lograron recuperar al fallecido de una parada cardiorrespiratoria.
Pareja de la motorista fallecida el viernes
El joven fallecido había sufrido la noticia del fallecimiento de su novia justo el pasado viernes, horas antes de que por la mañana él también perdiera la vida. Según comunican fuentes policiales, ella fue la víctima de una colisión en la autopista del sur de Tenerife entre una motocicleta y una guagua. Cuando el personal del SUC llegó al lugar comprobaron que sus heridas eran incompatibles con la vida.
La comunidad motera de Tenerife se encuentra de luto ante estas dos pérdidas. Él era un reconocido 'manitas' de la mecánica, aficionado al mundo del motor y tanto su partida como la de su pareja vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad de los conductores de vehículos de dos ruedas en este tipo de accidentes.
