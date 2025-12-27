Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por la desaparición de un hombre vulnerable en La Matanza de Acentejo

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado un aviso para buscar a Antonio J. C. A., de 58 años y visto por última vez en Tenerife el 25 de diciembre de 2025

Antonio J. C. A. desaparecido en Tenerife el 25 de diciembre de 2025. (2)

Antonio J. C. A. desaparecido en Tenerife el 25 de diciembre de 2025. (2) / SOS Desaparecidos

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos han lanzado una alerta por la desaparición de Antonio J. C. A. en La Matanza de Acentejo (Tenerife) el pasado jueves, 25 de diciembre de 2025.

Se trata de una desaparición de “alta vulnerabilidad”, según SOS.

Características del varón

El varón tiene 58 años y mide 1,70 metros de estatura.

Antonio es de complexión normal y tiene pelo canoso y ojos castaños.

Antonio J. C. A. desaparecido en Tenerife el 25 de diciembre de 2025

Antonio J. C. A. desaparecido en Tenerife el 25 de diciembre de 2025 / SOS Desaparecidos

En el momento en el que fue visto por última vez vestía un pantalón tipo chándal de color oscuro, camisa rosa y rebeca gris.

Dónde comunicar cualquier noticia sobre su paradero

Cualquier noticia sobre su desaparición se puede comunicar al teléfono 868 286 726, al correo electrónico info@desaparecidos.es o al 112.

