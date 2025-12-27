La Aemet avisa de lluvias débiles y cielos nubosos en el último domingo del año en Tenerife
El Archipiélago afronta una jornada marcada por la nubosidad variable, precipitaciones ocasionales y un estado del mar en progresiva mejoría, según la previsión meteorológica
Las lluvias débiles predominarán este domingo en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en una jornada caracterizada por intervalos nubosos, precipitaciones dispersas y temperaturas con pocos cambios en la mayoría de las islas.
En el mar, se espera viento del noroeste de fuerza 3 o 4, amainando a 2 o 3, con marejadilla o marejada que tenderá a disminuir. El mar de fondo del noroeste alcanzará olas de 1 a 2 metros, rolando a norte en la costa este, con viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada.
Previsión por islas para este domingo
Poco nuboso, tendiendo a nuboso desde primeras horas. Probables precipitaciones débiles en el norte durante la primera mitad del día, sin descartarlas en el resto de zonas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable; en cumbres centrales, viento del noroeste ocasionalmente fuerte, amainando por la tarde.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22
LA GOMERA
Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana, con probables lluvias débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21
LA PALMA
Intervalos nubosos tendiendo a nuboso desde primeras horas, con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en el este. Viento flojo y variable.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 21
EL HIERRO
Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable.
Temperaturas (°C): Valverde 12 / 14
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. Probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso. Viento del noroeste, tendiendo a flojo del norte por la tarde.
Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la madrugada. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste, tendiendo a flojo del norte a partir del mediodía.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22
GRAN CANARIA
Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana. Probables precipitaciones débiles, especialmente en zonas de interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo y de dirección variable.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22
