Tenerife afronta un viernes de lluvias, viento fuerte en cumbres y ligero descenso térmico, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad, con especial incidencia en Tenerife, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, viento del noroeste con rachas fuertes en cumbres y un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en zonas de interior. Este cambio de tiempo también afectará al resto del archipiélago, con precipitaciones en las islas más montañosas y alteraciones en el estado de la mar.

En el conjunto de Canarias, la jornada estará dominada por intervalos nubosos, más compactos en el norte de las islas de mayor relieve. En estas zonas, las lluvias podrán ser persistentes en medianías, mientras que por la tarde no se descartan chubascos ocasionales en áreas del sur.

Tenerife: lluvias en el norte y viento intenso en zonas altas

En Tenerife, la Aemet señala un predominio de los cielos nubosos, especialmente en la mitad norte, donde son probables precipitaciones débiles a moderadas. En el resto de la isla, las lluvias serán poco probables y, en caso de producirse, de carácter aislado.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.900 metros, subiendo hasta los 2.100 metros a lo largo del día. En las cumbres del Teide se esperan heladas débiles a moderadas, una situación habitual en episodios invernales con entrada de aire frío.

El viento comenzará flojo, con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, pero se irá estableciendo el noroeste moderado conforme avance la jornada. En las cumbres centrales se prevén intervalos de viento fuerte, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero descenso de las mínimas en zonas de interior del sur de la isla.

Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16 grados y máxima de 22 grados.

Previsión general en el resto de Canarias

La Palma

Se esperan cielos poco nubosos al inicio, con nubosidad de evolución diurna que podrá dejar precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior. La cota de nieve se situará entre los 2.000 y 2.200 metros. A partir de la tarde, tenderá a despejar, salvo en el noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC.

La Gomera

Habrá intervalos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del noroeste moderado.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC.

El Hierro

Nubosidad variable en el norte y cielos poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste, más notable a lo largo del día.

Valverde: 12 / 14 ºC.

Gran Canaria

Predominarán los intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el norte, donde podrían ser localmente moderadas. Por la tarde, no se descartan chubascos aislados en el sureste. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso de las mínimas en zonas interiores del sur.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 22 ºC.

Lanzarote

Predominio de intervalos nubosos, más compactos de madrugada en la vertiente oeste, con precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas apenas variarán. El viento soplará del norte, girando a noroeste y aumentando por la tarde.

Arrecife: 15 / 22 ºC.

Fuerteventura

Cielos con nubosidad variable, especialmente de madrugada en el norte y oeste, con lluvias débiles ocasionales. Las mínimas bajarán ligeramente en el sureste. Viento del norte rolando a noroeste y arreciando al final del día.

Puerto del Rosario: 15 / 22 ºC.

Situación marítima

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con áreas localmente de fuerza 6, que amainará durante la madrugada. El estado de la mar será de marejada o fuerte marejada, disminuyendo posteriormente. Se espera mar de fondo del norte o noroeste, con olas de 1 a 2 metros, y aguaceros ocasionales hasta la madrugada.