La Policía Nacional alerta a los tinerfeños que no pinchen en este enlace de WhatsApp: esta es la ciberestafa que circula en Navidad

La Policía Nacional ha detectado una nueva ciberestafa. Miles de ciudadanos han denunciado que están recibiendo mensajes de WhatsApp que ocultan enlaces fraudulentos con los que roban tus datos al pulsar sobre ellos. Todo se esconde bajo una falsa propuesta de votación en un concurso infantil.

La ciberestafa comienza con el texto "Vota por mi hijo". El mensaje llega desde un contacto real, como el de un amigo, un compañero de trabajo o un familiar. Alguien de confianza te reenvía un texto copiado varias veces. Sin embargo, lo que hay detrás del texto es un intento de secuestro de cuentas con un objetivo claro, tomar el control total del WhatsApp de la víctima en solo segundos.

PI STUDIO

Los agentes explican que los delincuentes están clonando previamente otras cuentas y enviando la estafa de forma masiva utilizando perfiles reales para aumentar la credibilidad. En cuanto el usuario hace clic en el enlace, es redirigido a una web que aparenta ser seria y profesional, pero es una página fraudulenta diseñada para capturar datos.

La falsa web es la llave para los ciberdelincuentes

Este portal te pide tu número de teléfono para "poder votar", y después solicita un código de seis dígitos que llega por SMS. Ese código es el de verificación de WhatsApp, que al introducirlo, la víctima entrega su cuenta sin ser consciente de ello. Desde ese momento, los estafadores tienen el acceso completo a la aplicación.

Con ese sencillo enlace, los delincuentes podrán acceder a todos tus contactos, mensajes y, si los tienes, datos personales. Las unidades de ciberseguridad advierten de que una vez que los delincuentes toman el control de la cuenta, pueden entrar en contacto con otros contactos de la víctima y replicar el fraude de forma exponencial, reclamar transferencias bancarias, pedir dinero urgente y acceder a conversaciones privadas que pueden usarse para chantaje.

Las ciberestafas no paran de aumentar

Según datos de la Policía Nacional, las denuncias sobre delitos de estafa digital han crecido más de un 70% desde 2020, y una parte creciente está relacionada con el secuestro de WhatsApp y el SIM swapping. Los agentes confirman que en los últimos meses este tipo de fraude concreto se ha disparado, especialmente porque se basa en manipular la confianza interpersonal, ya que no llega de desconocidos, sino de alguien que la víctima tiene en su agenda.

Así puedes proteger tu cuenta de WhatsApp

Activa la verificación en dos pasos en tu WhatsApp: añade un segundo PIN de seguridad.

Si alguien te escribe pidiéndote 'vota por mi hijo' o te solicita información sensible, llama por teléfono y comprueba.

Si ya has caído, rompe el acceso rápido. Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp, intenta recuperar la cuenta con el código oficial y contacta con tu operadora para bloquear posibles duplicados de tarjeta SIM.

Denuncia: cada denuncia permite que los investigadores identifiquen patrones, IP's, dominios y movimientos delictivos.

La Policía insiste en que la clave de esta estafa es la ingeniería social. Si los delincuentes necesitan un código para entrar, solo tú puedes dárselo. Por eso, el mensaje de los agentes es directo: ninguna plataforma fiable te va a pedir un código SMS a través de un enlace reenviado por un tercero.