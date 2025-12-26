Paso vital para desatascar Tenerife: sale a concurso el tercer carril de la autopista del norte

El Gobierno de Canarias da un paso decisivo para reducir la congestión en la autopista del norte. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad anunció ayer la apertura del concurso público para adjudicar las obras del tercer carril de la TF-5 entre el aeropuerto Tenerife Norte y Guamasa, en sentido Santa Cruz de Tenerife, una actuación muy demandada por Tenerife en el punto más saturado de todas las vías de la Isla.

Los trabajos comenzarán el próximo año, una vez se seleccionen las empresas que concurran a la licitación, y cuentan con un presupuesto base de 66,4 millones de euros. Las constructoras interesadas en concurrir al procedimiento podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de febrero a las 18:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que este proyecto es «muy importante» para mejorar la movilidad de Tenerife. «Permitirá ampliar la capacidad de la TF-5, un paso absolutamente necesario y prioritario para dar mayor fluidez a un tramo con algunos de los puntos con mayores dificultades de congestión», subrayó Rodríguez.

La TF-5, a primera hora de la mañana a la altura de Guamasa / Carsten W. Lauritsen

Casi siete de cada diez kilómetros (66,4%) de las dos autopistas de la Isla –la TF-1 hacia el Sur y la TF-5 hacia el Norte– están saturados, es decir, tienen intensidades de tráfico superiores a los 50.000 vehículos de media diaria. Pero los embotellamientos se concentran en 10 puntos. El peor está en la TF-5, a la altura de San Lázaro (La Laguna): 109.472 vehículos de media diaria. No hay quien se libre de las angustiantes esperas a primera hora de la mañana en sentido descendente y a primera hora de la tarde en el ascendente en este tramo de la TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna.

Este punto con más atascos se encuentra precisamente en el tramo aeropuerto de Los Rodeos-Guamasa en el que se va a construir el tercer carril. La TF-5 acapara cuatro de los 10 puntos negros de las vías isleñas: el mencionado de San Lázaro además del puente de Taco (100.716), Las Chumberas (106.902) y la salida de la capital (81.184 vehículos de media diaria). Hacia el Norte hay otros dos embudos: Tacoronte (89.420) y El Sauzal (73.771).

Muy cerca de la M-40

Es tal el nivel de congestión de la autopista del norte que se queda a muy escasa distancia de la vía más saturada de tráfico del país, la M-40 de Madrid, que soporta cada jornada en su punto máximo el tránsito de 185.344 automóviles. La comparativa no se limita a analizar la Intensidad Media Diaria de vehículos (IMD), 109.000 en el caso de la autopista del Norte, sino que incluye parámetros como el nivel de servicio que la acercan a los mayores datos de congestión a nivel nacional.

La actuación entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos supondrá un incremento «significativo», según el consejero de Obras Públicas, de la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, al pasar de dos a tres carriles en este tramo, lo que permitirá absorber una mayor intensidad de tráfico y mejorar las condiciones de circulación.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, lo que permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur. Esta nueva configuración sustituye el actual esquema, basado en un único enlace, por un sistema más eficiente con accesos diferenciados.

Recorrido del tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte. / E. D.

De este modo, los vehículos procedentes del norte accederán a la instalación también conocida como Los Rodeos a través del nuevo enlace, en lugar de continuar hasta San Lázaro como ocurre en la actualidad, apunta el Gobierno de Canarias en un comunicado. Esta reorganización permitirá que parte del tráfico abandone antes el tramo más congestionado de la TF-5, contribuyendo de manera directa a mejorar la fluidez general de la circulación.

Obras Públicas ha ido dando pasos administrativos en un proceso muy complejo y costoso hasta llegar al que acaba de confirmar y que abre las puertas al inicio de los trabajos: la salida a licitación del proyecto.

Por ejemplo, se ha tenido que resolver la expropiación de 8.000 metros cuadrados de siete propiedades de empresas, particulares e instituciones públicas para allanar el camino a la construcción de este tercer carril de la autopista del Norte. Es un tramo de 3,6 kilómetros que se irá ampliando en proyectos futuros.

Entre estas expropiaciones destacan los 5.737 metros cuadrados, el 72% de los 7.974 de suelo urbano con uso de características especiales que pertenece a Aeropuertos Españoles (Aena). n