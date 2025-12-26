Nueva imprudencia en un charco de Tenerife cerrado al baño, abandonado y sin vigilancia
Denuncian por redes sociales una temeridad durante un temporal de mar en el norte de la Isla
Una nueva imprudencia en un charco de Tenerife podría haber acabado en tragedia. El conocido como charco de la Laja de Sal, en el Puerto de la Cruz, se encuentra cerrado al baño y abandonado desde el año 2008. Es una instalación marítima que no consta de vigilancia y que, durante los temporales marítimos, se vuelve en un punto muy peligroso para el baño.
En los últimos días, un vídeo subido por @socorristaspuerto ha corrido por las redes sociales ante la temeridad de, según apuntan en un post, unos turistas que accedieron a esta zona cerrada sin control. En el vídeo se puede ver como el mar bate con fuerza contra la estructura, entrando dentro del charco con gran violencia.
Esto sucede en un momento donde se trabaja para evitar este tipo de situaciones. Las trágicas muertes vividas el pasado mes de noviembre en instalaciones marítimas de este tipo podían haberse evitado de haber seguido las instrucciones de seguridad durante los eventos de temporal marítimo. La fuerza del mar y la orografía escarpada de los charcos canarios debido a su origen volcánico hacen de estos lugares puntos peligrosos a evitar.
