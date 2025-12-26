Loro Parque y Loro Parque Fundación conceden el Premio Gorila 2024 a la reina Sofía por su defensa del bienestar animal

La edición 2024 del Premio Gorila, uno de los galardones de mayor proyección internacional en el ámbito ambiental, ha recaído en Su Majestad la Reina Doña Sofía. El reconocimiento destaca su compromiso sostenido a lo largo de los años con la conservación de la biodiversidad, la defensa del bienestar animal y la protección del patrimonio natural, valores que han marcado su trayectoria pública y social.

La entrega del premio tendrá lugar el 14 de enero en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto que contará con la presencia de la Reina Sofía y de representantes del ámbito institucional, científico y medioambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Un premio de referencia en el ámbito ambiental

El Premio Gorila fue creado por Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, con el objetivo de reconocer a personas e instituciones que han demostrado una labor destacada en la defensa del medio ambiente y en la promoción de modelos de desarrollo sostenible. A lo largo de sus distintas ediciones, este galardón ha puesto el foco en iniciativas que contribuyen de forma real a la conservación de especies amenazadas y ecosistemas frágiles.

En esta ocasión, el jurado ha querido subrayar la trayectoria constante y coherente de la Reina Sofía en favor de causas medioambientales, así como su papel como figura de referencia en la sensibilización social sobre la importancia de proteger la naturaleza.

Reconocimiento a una trayectoria comprometida

Desde Loro Parque y Loro Parque Fundación se destaca que la concesión del Premio Gorila supone un reconocimiento a una vida dedicada a impulsar proyectos de conservación y a apoyar iniciativas vinculadas al cuidado de los animales y los ecosistemas. La Reina Sofía ha respaldado a lo largo de los años numerosas acciones relacionadas con la protección de la fauna, la educación ambiental y la divulgación científica.

Wolfgang Kiessling ha señalado que para el Grupo Loro Parque es “un honor” conceder este reconocimiento a la Reina Sofía, a quien considera una figura clave en la defensa de la naturaleza. Según ha explicado, su implicación ha contribuido a fortalecer proyectos que hoy resultan esenciales para la biodiversidad a escala global.

Poema del Mar, escenario del acto

La ceremonia se celebrará en Poema del Mar, uno de los acuarios más reconocidos a nivel internacional por su trabajo en investigación marina, divulgación científica y conservación de los océanos. La elección de este espacio no es casual, ya que refuerza su papel como centro de referencia en la protección de los ecosistemas marinos y en la concienciación sobre los desafíos ambientales actuales.

Durante el evento, además de la entrega del Premio Gorila, el Grupo Loro Parque dará a conocer una actualización de sus principales líneas de trabajo en materia de conservación, investigación y educación ambiental desarrolladas en los últimos años.

El acto contará con la asistencia de personalidades del ámbito local, regional, nacional e internacional, así como de representantes de instituciones públicas, miembros de la comunidad científica y portavoces de organizaciones medioambientales. Esta diversidad de perfiles busca poner en valor la cooperación entre administraciones, entidades privadas y sociedad civil en la protección del medio ambiente.