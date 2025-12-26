Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
La colisión entre una guagua y una motocicleta se dio en el sentido sur de la TF-1
Un fuerte accidente ha tenido lugar en el sur de Tenerife. La TF-1, una de las arterias principales de la movilidad en la Isla, ha registrado una fuerte colisión entre una guagua y una motocicleta. El conductor de este último se encuentra en estado grave como consecuencia del choque. En el lugar, según ha informado el 112 Canarias, trabajan Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, el Servicio de Urgencias Canario y personal de Carreteras del Cabildo.
Este choque ha provocado colas de varios kilómetros en sentido sur de la autopista, a la altura del municipio de Granadilla de Abona. También se han registrado algunas retenciones en el carril en sentido Santa Cruz debido al conocido como 'efecto mirón'.
Se pide a todos los conductores que deban pasar por la zona en cualquier de los dos sentidos extreme las precauciones y respete las condiciones actuales de la pista para que los medios de seguridad aseguren la zona y retomen la normalidad. Las retenciones ya llegan hasta la salida 49, que da acceso a Chimiche, El Río y Las Maretas.
