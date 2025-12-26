Parece un bar de Sevilla o Córdoba, pero está en Tenerife: así es la freiduría que "sabe y huele como Triana"

Tenerife tiene un pequeño rincón de Andalucía en el centro de Candelaria. En esta localidad costera se encuentra una freiduría con alma sevillana, donde cada plato recuerda a los sabores y aromas del sur. Quienes la visitan aseguran que se sienten como en Sevilla, porque todo huele y sabe a auténtica cocina andaluza. Aquí puedes disfrutar de su delicioso pescaíto frito, sus croquetas caseras, los trozos de cazón en adobo o las clásicas pavías de bacalao, servidas con ese toque inconfundible que te transporta directamente a esta comunidad tan querida.

No es ni Córdoba ni Málaga, pero se le acerca mucho. En la freiduría / abacería La Mar de Candelaria han sabido traer el aroma y el sabor andaluz a Canarias. En este municipio tinerfeño hay un lugar donde la brisa del mar se mezcla con el olor a fritura recién hecha que te puedes encontrar en muchas ciudades del sur peninsular.

Horario y ubicación de la freiduría / abacería La Mar

La Freiduría / Abacería La Mar está ubicada en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 37, en Candelaria, a pocos metros de la playa. Su horario de servicio es el siguiente:

Viernes - Sábado: 12:30 - 23:00 horas

Domingo - Lunes: 12:30 - 22:30 horas

Las personas que quieran degustar sus platos tienen que saber que el local no acepta reservas y atienden por orden de llegada. Los clientes más habituales recomiendan ir temprano para evitar las colas que se forman, especialmente los fines de semana.

El pescaíto y los fritos de la Feria de Sevilla en Tenerife

Desde la puerta ya se percibe el olor a pescaíto, que anuncia lo que los clientes se encontrarán dentro. La Mar tiene una carta sencilla, pero auténtica, donde el producto fresco y la fritura perfecta son los grandes protagonistas. Los comensales pueden probar los clásicos calamares, las tortitas de camarones o los chicharrones, elaborados al estilo tradicional y servidos con esa calidez que caracteriza a la hostelería andaluza. Desde el gazpacho andaluz hasta los bocadillos de calamares, pasando por las ensaladillas o las tostas de anchoas con tomate o queso, todo está cocinado con el máximo esmero y con un toque del sur.

Uno de los aspectos más valorados de La Mar de Candelaria es su cocina abierta durante todo el día, algo poco habitual que permite disfrutar de sus especialidades sin importar la hora que sea y sin prisas. Esa filosofía de cercanía y atención constante ha convertido al restaurante en un punto de encuentro tanto para locales como para turistas.

Para tener un día completamente andaluz, la buena conversación y el tapeo completan la experiencia.

El establecimiento combina el espíritu de una freiduría tradicional con el ambiente acogedor de una abacería, donde cada plato, desde el más humilde hasta el más elaborado, está pensado para compartir, al más puro estilo del sur.

La freiduría / abacería La Mar se convierte en uno de los restaurantes a los que tienes que ir si quieres probar los sabores del sur de España sin salir de Tenerife.