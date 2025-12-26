Fallece una motorista accidentada en la autopista del sur de Tenerife
El accidente tuvo lugar a la altura de Granadilla de Abona, en dirección sur y se vieron involucrados una guagua y una motocicleta
Una motorista ha fallecido en el sur de Tenerife tras las heridas sufridas en un accidente de tráfico en la TF-1. El incidente tuvo lugar durante la tarde de este viernes entre una guagua y una motocicleta, en sentido sur, y hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, personal de Carreteras del Cabildo y miembros del Servicio Canario de Salud. Estos últimos comprobaron la gravedad de las heridas de la ocupante del ciclomotor, incompatibles con la vida.
El incidente provocó colas kilométricas y acabó trágicamente con la vida de una mujer de 34 años. En un nuevo año negro para los conductores de motocicletas, pues en Canarias se han registrado treinta y tres muertes en accidentes de tráfico.
Los equipos de seguridad y salvamento continúan trabajando en la zona para asegurar el tráfico y retomar la correcta circulación de la vía.
