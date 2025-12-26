Fallece una motorista accidentada en la autopista del sur de Tenerife

Una motorista ha fallecido en el sur de Tenerife tras las heridas sufridas en un accidente de tráfico en la TF-1. El incidente tuvo lugar durante la tarde de este viernes entre una guagua y una motocicleta, en sentido sur, y hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, personal de Carreteras del Cabildo y miembros del Servicio Canario de Salud. Estos últimos comprobaron la gravedad de las heridas de la ocupante del ciclomotor, incompatibles con la vida.

El incidente provocó colas kilométricas y acabó trágicamente con la vida de una mujer de 34 años. En un nuevo año negro para los conductores de motocicletas, pues en Canarias se han registrado treinta y tres muertes en accidentes de tráfico.

Los equipos de seguridad y salvamento continúan trabajando en la zona para asegurar el tráfico y retomar la correcta circulación de la vía.