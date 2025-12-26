Detenido en La Orotava un hombre que transportaba 906 kilos de hachís en una furgoneta

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 47 años tras ser sorprendido mientras circulaba con una furgoneta que transportaba 906 kilos de hachís por una carretera del norte de Tenerife. La intervención tuvo lugar en el término municipal de La Orotava, durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana desarrollado en horario nocturno.

Los hechos ocurrieron en la carretera TF-217, cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) observaron una furgoneta que circulaba con un llamativo y elevado sobrepeso en la parte trasera, una circunstancia que despertó las sospechas de los agentes. El vehículo transitaba de madrugada, un detalle que reforzó la decisión de proceder a su identificación.

Ante esta situación, la patrulla dio el alto al conductor en un punto considerado seguro, con el objetivo de identificar al ocupante y registrar el vehículo para comprobar la causa del anómalo estado de la carga.

Intento de huida y despliegue policial

Al percatarse de la presencia policial y de las señales para detenerse, el conductor intentó huir del lugar. La reacción inmediata de los agentes permitió activar un dispositivo de seguridad coordinado, diseñado para evitar riesgos al resto de usuarios de la vía y garantizar una intervención segura.

Gracias a este operativo, la furgoneta fue rápidamente interceptada, sin que se produjeran incidentes adicionales. Una vez detenido el vehículo, los agentes procedieron a su inspección, localizando en el interior un total de 23 fardos de sustancia estupefaciente.

Más de 900 kilos de hachís intervenidos

Tras el registro, se confirmó que la carga correspondía a hachís, con un peso total de 906 kilogramos. Ante la evidencia, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

El arrestado fue puesto a disposición judicial junto con la droga intervenida, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de actuaciones. La investigación continúa abierta para determinar el origen y destino del estupefaciente, así como la posible implicación de otras personas en la operación.