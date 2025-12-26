Se desprende parte de una pared en una de las carreteras hacia el Teide

La imagen de un desprendimiento reciente en el Parque Nacional del Teide ha generado inquietud en redes sociales tras la publicación de un vídeo en TikTok en el que se aprecian restos de rocas caídas en una de las laderas del volcán. El material fue difundido por el usuario boranay0_, quien asegura que el derrumbe se produjo a apenas unos metros del lugar donde se encontraba.

“Desprendimientos en el Teide. Gracias a Dios por esos cinco metros que me permitieron estar a salvo”, escribe el joven en el mensaje que acompaña a las imágenes, subrayando la proximidad del incidente y el peligro potencial que entrañan este tipo de episodios en áreas de alta montaña.

Imágenes virales de un derrumbe reciente en el Parque Nacional

En el vídeo compartido se observa una zona claramente afectada por un desprendimiento reciente, con fragmentos de roca esparcidos sobre el terreno y marcas visibles del arrastre, lo que indica que el colapso se produjo poco antes de la grabación.

El autor del contenido relata que solo unos metros marcaron la diferencia entre un susto y una posible tragedia, un testimonio que ha provocado numerosas reacciones y comentarios de preocupación entre usuarios que frecuentan el Teide y otros espacios naturales de Tenerife.

Riesgos naturales en el Teide y llamadas a la prudencia

Especialistas en montaña y autoridades recuerdan que el Teide es un entorno volcánico activo y dinámico, donde los desprendimientos de roca pueden producirse de forma repentina, especialmente tras episodios de lluvia, viento, nieve o cambios bruscos de temperatura.

En este sentido, insisten en la importancia de consultar el estado de los accesos, atender a posibles restricciones temporales, y planificar las rutas con margen de seguridad, teniendo en cuenta factores como la presencia de hielo, placas de nieve o inestabilidad del terreno.