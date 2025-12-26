Alerta por una vivienda en llamas en La Matanza de Acentejo
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias ha informado de la actuación de los bomberos para apagar las llamas en una casa de la Calle Real
Bomberos de Tenerife actúan este viernes para apagar las llamas del incendio que se ha declarado en una vivienda situada en la calle Real en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Además de los efectivos contraincendios se han desplazado al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.
Habrá ampliación.
