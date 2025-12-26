Alerta por una vivienda en llamas en La Matanza de Acentejo

Bomberos de Tenerife actúan este viernes para apagar las llamas del incendio que se ha declarado en una vivienda situada en la calle Real en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Además de los efectivos contraincendios se han desplazado al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Habrá ampliación.