La Aemet prevé un sábado de cielos variables en Canarias con protagonismo del viento en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este sábado en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos y una baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales, especialmente en las islas más orientales. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque podrían experimentar ligeros ascensos en algunos puntos de Lanzarote y Fuerteventura.

El viento soplará en general flojo del noroeste, aunque será más intenso en las vertientes expuestas. En Lanzarote y Fuerteventura se espera viento del oeste con intervalos localmente fuertes durante las horas centrales del día. En el estado de la mar, se prevé viento variable de fuerza 1 a 4, con mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas de uno a dos metros.

Tenerife, bajo la influencia del viento en cumbres y costas

En Tenerife, la Aemet señala intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos en el oeste de la isla. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque no se descarta la aparición de heladas débiles y localizadas en zonas altas. El viento será flojo del noroeste, pero ganará intensidad en las costas del oeste y en el extremo noreste durante las horas centrales, mientras que en las cumbres centrales se espera viento del noroeste ocasionalmente fuerte, lo que podría condicionar actividades al aire libre en zonas elevadas.

Previsión por islas

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos en el oeste. Temperaturas estables, con posibles heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del noroeste, más intenso en costas del oeste y extremo noreste; en cumbres, viento ocasionalmente fuerte.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 ºC

Lanzarote

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso, más acusado en el sur. Viento del oeste con intervalos localmente fuertes en horas centrales.

Arrecife: 16 / 22 ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso, más notable en las mínimas del oeste. Viento del oeste con intervalos localmente fuertes.

Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC

Gran Canaria

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el este y a poco nuboso en el resto durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso en el norte. Viento flojo del oeste, más intenso en costas norte y sur.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 ºC

La Gomera

Poco nuboso con intervalos durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del noroeste, más intenso en costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del noroeste, más intenso en el extremo sur y costas del noreste, con brisas en el este.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 ºC

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del noroeste, más intenso en extremos noreste y noroeste durante las horas centrales.

Valverde: 12 / 15 ºC