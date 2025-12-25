Los Silos restringe el aparcamiento en la carretera de la costa

El Ayuntamiento de Los Silos limita el aparcamiento en kilómetro y medio de la carretera de la costa en el que suelen estacionar y pernoctar coches, caravanas, autocaravanas y furgonetas. Ahora, solo se podrá en tres tramos de este recorrido, emplazados al inicio, en el medio y al final del trazado de esta vía.

Un espacio seguro

El Consistorio silense instaló postes en la carretera desde el barrio de La Caleta de Interián, para lo que dispuso de una subvención de 400.000 euros aportada por el Gobierno de Canarias procedentes de los fondos Next Generation. El gobierno local aseguró que la intención no es prohibir el aparcamiento de vehículos, sino "devolver al peatón un espacio seguro para que disfrute de la orilla del mar". Además, la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), explicó que en esta zona "no se podía aparcar, porque es dominio público marítimo-terrestre". Por tanto, la regidora sostiene que "no prohibimos nada, ya no se podía hacer con anterioridad".

La carretera que discurre por el antiguo ingenio azucarero de Daute es de competencia municipal, por lo que los postes se colocaron fuera de la servidumbre. Según las autoridades, varios taludes de la zona están sufriendo la sobrecarga de los vehículos que estacionan en la zona de manera prolongada. Baso señaló en concreto la zona de la playa de Agua Dulce. El anterior grupo de gobierno silense (CC-PP) delimitó el espacio y prohibió aparcar en esa franja debido al deterioro y las grietas detectadas en el asfalto hace unos cinco años.

En pleno

La medida adoptada motivó una pregunta de la concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Los Silos, Raquel González el pasado lunes. "Esta es una de las pocas quejas que recibimos", declaró la alcaldesa, quien afirmó que los vecinos del municipio se mostraron satisfechos con la limitación de vehículos en la costa. "Tenemos que preservar nuestro litoral y primar la seguridad de las personas", añadió Baso Lorenzo.

Alta afluencia de caravanistas

La costa de Los Silos concentra una alta afluencia de caravanistas, furgonetas y vehículos adaptados para pernoctar. En abril de 2024, el actual grupo de gobierno (PSOE-USP) reguló el autocaravanismo mediante una ordenanza municipal en la zona de la piscina. El área cuenta con 15 plazas para estacionar y pasar la noche durante 72 horas, como máximo.

Al respecto, el presidente de ACAT (Asociación de Autocaravanas y Campers Homologados de Canarias), Juan Luis Martín Beltrán, declaró que el autocaravanismo es "una alternativa al pequeño y mediano comercio. Consumimos en el municipio. Que vayan reduciendo los espacios -aludiendo a los postes instalados en la vía costera- donde se pueda aparcar, en vez de solucionar el problema se asemeja al avestruz, que esconde la cabeza debajo del ala". Desde su perspectiva, la actuación municipio es un parche.

Según la alcaldesa silense, la competencia para la regulación del autocaravanismo en la Isla es del Cabildo de Tenerife: "Llevamos más de dos años esperando que la Corporación insular ordene esta actividad con un reglamento", recordó y sumó que hubo conversaciones al respecto, poniendo en el centro del foco a Los Silos por su alta concentración de caravanistas en la costa.

Más actuaciones

Además de la instalación de postes que limitan el aparcamiento a lo largo de la carretera, la subvención permitió ubicar una escultura en honor a las salineras de La Caleta de Interián, embellecer la plaza donde está ubicada, arreglar los jardines, ejecutar la mejora del área colindante al Centro de Educación Infantil y Primaria Las Salinas y la mejora del entorno próximo al esqueleto de la ballena, que corona la costa silense, entre otras actuaciones.