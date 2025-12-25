San Antonio tendrá más zonas verdes y 122 nuevas plazas de aparcamiento

Lavado de cara para el barrio de San Antonio, en Puerto de la Cruz. El enclave experimentará una renovación integral que busca generar más espacios verdes, renovar el espacio público y disminuir la presencia de vehículos en superficie con 122 nuevas plazas de aparcamiento. La iniciativa, por lo pronto, es un anteproyecto que podrá ver la luz a principios de 2026.

La propuesta "recoge años de trabajo participativo y marca el inicio de una renovación integral del barrio", explica el concejal de Urbanismo, David Hernández. Y es que los vecinos de San Antonio llevan décadas demandando unos lugares de esparcimiento que se adecúen a sus necesidades. Un ejemplo de ello son las quejas por el poco aparcamiento que existe en el barrio.

En concreto, como detalla el presidente de la Asociación de Vecinos La Jeringuilla, Dionisio Rodríguez, este proyecto se remonta a 2020, cuando los vecinos del barrio realizaron 103 encuestas dentro del programa Barrios por el clima que tiene como objetivo evaluar la calidad de los espacios comunitarios. Este proyecto, promovido por el consistorio portuense, pretende analizar la calidad de los espacios comunitarios de distintas localidades del municipio.

El entorno del polideportivo se utilizará para crear más aparcamiento / Arturo Jiménez

Según detalla el concejal, el plan contempla la creación de garajes y nuevas zonas de aparcamiento. Esta última reforma se acometerá especialmente en el entorno del polideportivo municipal San Antonio situado en la calle El Caminero, aprovechando el desnivel del terreno para liberar superficie destinada a espacios verdes y comunitarios.

Entre los cambios más destacados, el presidente de la asociación vecinal subraya la creación de 122 nuevas plazas de aparcamiento, una de las principales demandas del barrio, así como la ampliación de las zonas verdes. "Aunque sea una obra, es un beneficio para el barrio", afirma.

Por su parte, Hernández señala que a lo largo de diciembre se celebrarán nuevas reuniones con los vecinos para cerrar los detalles del diseño, con la previsión de presentar el proyecto completo antes de que termine el año y sacarlo a licitación a comienzos de 2026, "para poder comenzar con la obra cuanto antes".

El anteproyecto fue presentado al barrio el pasado 19 de noviembre, aunque algunos residentes comunicaron que no habían recibido la propuesta. Para ampliar la difusión, la asociación planea trasladarse a la iglesia y a las plazas para recopilar nuevas aportaciones. "Todavía el proyecto está abierto y queremos que todos los vecinos opinen", señala.