El Gobierno canario licita el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Tenerife Norte

La obra tiene un presupuesto de licitación de 66,4 millones

Colas en la TF-5 a la altura de Los Rodeos.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, una actuación que considera estratégica para mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en este eje viario.

La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros y las empresas interesadas pueden concurrir hasta el 9 de febrero.

El tramo de Guamasa al Aeropuerto pasará de dos a tres carriles, con lo cual podrá absorber más tráfico en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular, ha informado la Consejería.

Remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro

El proyecto incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto del Norte, lo que permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur.

De este modo, los vehículos procedentes del norte accederán al aeropuerto a través del nuevo enlace del Aeropuerto, en lugar de continuar hasta San Lázaro como ocurre en la actualidad.

Esta reorganización permitirá que parte del tráfico abandone antes el tramo más congestionado de la TF-5, contribuyendo de manera directa a mejorar la fluidez general de la circulación, indica la Consejería. EFE

El Gobierno canario licita el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Tenerife Norte

