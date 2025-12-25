Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife

El aviso de la Aemet afecta en especial a las medianías, la Cordillera Dorsal y las cumbres centrales de Tenerife, donde no se descartan episodios puntuales de intensidad

Mapa del tiempo para este 25 de diciembre en Tenerife.

Mapa del tiempo para este 25 de diciembre en Tenerife. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias que afectarán hoy a Tenerife, especialmente en el norte de la isla, las medianías y las cumbres centrales, incluida la Cordillera Dorsal. El episodio se enmarca en una situación de inestabilidad asociada a la entrada de vientos del noroeste, que irán girando progresivamente a noreste a lo largo de la jornada.

Según la previsión oficial, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes en zonas de medianías del norte de Canarias. Con el avance del día, las lluvias tenderán a remitir en las áreas costeras, aunque no se descartan chubascos ocasionales en el sur de las islas de mayor relieve, especialmente por la tarde.

Lluvias más probables en el norte y medianías

La Aemet señala que el norte de las islas montañosas será el área más afectada por las precipitaciones durante la madrugada y las primeras horas del día. En estas zonas de Canarias, los cielos permanecerán cubiertos y las lluvias podrán alcanzar una intensidad moderada, con episodios puntuales más persistentes en medianías.

A medida que avance la jornada, se prevé una mejora progresiva en las costas, donde podrían abrirse claros, mientras que en el interior y zonas elevadas continuará la nubosidad.

Evolución prevista durante el día

  • Lluvias débiles a moderadas en el norte y medianías
  • Apertura de claros en zonas costeras por la tarde
  • Posibles chubascos ocasionales en el sur de Tenerife

Viento fuerte en cumbres y zonas expuestas

Uno de los aspectos más destacados del aviso meteorológico es el viento, que soplará moderado del noroeste, girando a noreste, con mayor intensidad en cumbres y vertientes este y oeste de Canarias. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en las cumbres centrales de Tenerife y la Cordillera Dorsal.

Temperaturas sin grandes cambios

En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas. Los valores se mantendrán estables, aunque podría registrarse un ligero descenso de las máximas, especialmente en zonas altas y expuestas al viento.

Temperaturas previstas:

  • Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 16 ºC y máximas de 21 ºC
  • Las Palmas de Gran Canaria: entre 17 ºC y 20 ºC

