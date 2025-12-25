La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias que afectarán hoy a Tenerife, especialmente en el norte de la isla, las medianías y las cumbres centrales, incluida la Cordillera Dorsal. El episodio se enmarca en una situación de inestabilidad asociada a la entrada de vientos del noroeste, que irán girando progresivamente a noreste a lo largo de la jornada.

Según la previsión oficial, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes en zonas de medianías del norte de Canarias. Con el avance del día, las lluvias tenderán a remitir en las áreas costeras, aunque no se descartan chubascos ocasionales en el sur de las islas de mayor relieve, especialmente por la tarde.

Lluvias más probables en el norte y medianías

La Aemet señala que el norte de las islas montañosas será el área más afectada por las precipitaciones durante la madrugada y las primeras horas del día. En estas zonas de Canarias, los cielos permanecerán cubiertos y las lluvias podrán alcanzar una intensidad moderada, con episodios puntuales más persistentes en medianías.

A medida que avance la jornada, se prevé una mejora progresiva en las costas, donde podrían abrirse claros, mientras que en el interior y zonas elevadas continuará la nubosidad.

Evolución prevista durante el día

Lluvias débiles a moderadas en el norte y medianías

Apertura de claros en zonas costeras por la tarde

Posibles chubascos ocasionales en el sur de Tenerife

Viento fuerte en cumbres y zonas expuestas

Uno de los aspectos más destacados del aviso meteorológico es el viento, que soplará moderado del noroeste, girando a noreste, con mayor intensidad en cumbres y vertientes este y oeste de Canarias. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en las cumbres centrales de Tenerife y la Cordillera Dorsal.

Temperaturas sin grandes cambios

En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas. Los valores se mantendrán estables, aunque podría registrarse un ligero descenso de las máximas, especialmente en zonas altas y expuestas al viento.

Temperaturas previstas: