Estos son los cinco planes para disfrutar la Nochebuena con niños en Tenerife

La Nochebuena en Tenerife ofrece múltiples alternativas para las familias que desean disfrutar de estas fechas con los más pequeños. El clima suave, la amplia oferta cultural y los espacios al aire libre convierten la isla en un destino ideal para celebrar una Navidad en familia sin renunciar a la diversión infantil.

A continuación, recopilamos cinco planes pensados para niños, repartidos por distintos puntos de la isla, que combinan ocio, tradición y espíritu navideño.

Rutas de luces de Navidad en los municipios

Pasear por los cascos urbanos iluminados es uno de los planes más sencillos y exitosos con niños. Municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz o Los Realejos destacan por sus decoraciones, árboles gigantes y motivos luminosos que sorprenden a los más pequeños.

Muchas zonas cuentan además con música ambiental, mercadillos y personajes navideños, convirtiendo el paseo en una experiencia completa para toda la familia.

Encendido de la iluminación navideña de La Laguna / María Pisaca Gámez / ELD

Belén viviente y nacimientos tradicionales

Visitar un belén tradicional o viviente es una forma didáctica y entretenida de acercar a los niños a las tradiciones navideñas. En distintos municipios de Tenerife se instalan nacimientos con figuras a tamaño real, animales y recreaciones de oficios antiguos.

Estos espacios permiten a los menores interactuar, aprender y disfrutar del ambiente navideño de una forma tranquila y cultural.

Parte de un belén de La Laguna / El Día

Actividades infantiles en plazas y centros culturales

Durante la tarde de Nochebuena, muchos ayuntamientos organizan talleres infantiles, cuentacuentos, espectáculos y animación en plazas públicas y centros culturales.

Estas actividades están pensadas para que los niños quemen energía antes de la cena, mientras los adultos disfrutan del ambiente festivo en espacios seguros y accesibles.

El Ayuntamiento ha preparado una serie de rutas guiadas para poder disfrutar de esta tradición navideña. / E. D.

Excursión suave a la naturaleza en familia

Para quienes prefieren huir de las aglomeraciones, una ruta corta por la naturaleza es una excelente opción. Senderos sencillos en zonas como Anaga, el Monte de La Esperanza o parques forestales permiten disfrutar del aire libre con niños, siempre adaptando el recorrido a su edad.

Un picnic temprano o una caminata breve puede convertirse en un plan perfecto antes de regresar a casa para la celebración nocturna.

Cine familiar o tarde de juegos en casa

La Nochebuena también es ideal para bajar el ritmo. Una sesión de cine navideño en familia, acompañada de palomitas y mantas, o una tarde de juegos de mesa, sigue siendo uno de los planes favoritos de los niños.

Caserío de Chinamada, en Anaga / Arturo Jiménez

Este tipo de actividades refuerzan la convivencia familiar, especialmente en hogares con niños pequeños que necesitan calma antes de una noche larga.