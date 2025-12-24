Operativo contra el intrusismo en el taxi en el aeropuerto

La Policía Local de Granadilla de Abona, en coordinación con la Policía Canaria, ha puesto en marcha una campaña específica contra el intrusismo en el sector del taxi en el entorno del Aeropuerto Tenerife Sur, uno de los principales nodos de entrada de visitantes a la isla. El operativo tiene como objetivo fundamental detectar y retirar de la circulación a los conocidos como taxis pirata, es decir, vehículos que ofrecen servicios de transporte de pasajeros sin contar con la correspondiente autorización administrativa y al margen de la normativa vigente.

Campaña para garantizar un transporte legal y seguro

La actuación se enmarca dentro de una estrategia orientada a garantizar un transporte seguro, legal y de calidad tanto para los turistas que llegan al sur de Tenerife como para los residentes que utilizan este servicio de forma habitual. El Ayuntamiento de Granadilla insiste en que el transporte ilegal no solo supone una competencia desleal para los profesionales del taxi que cumplen con todas las exigencias legales, sino que también representa un riesgo evidente para los usuarios, al carecer estos vehículos de los controles técnicos, administrativos y de seguridad que sí se exigen al sector regulado.

La concejala de Seguridad del Consistorio granadillero, Candelaria Rodríguez, ha señalado que esta campaña «tiene como prioridad sacar de la circulación a quienes operan fuera de la ley y garantizar que el servicio de taxi se preste en condiciones de seguridad y legalidad». Rodríguez ha subrayado que el intrusismo provoca un perjuicio económico directo a los profesionales del taxi, afecta a la estabilidad de un sector que genera empleo y, además, causa un daño a la imagen del destino turístico, especialmente en un entorno tan sensible como el aeropuerto.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, quien ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y cuerpos policiales para afrontar este problema. Según explicó, «la lucha contra el transporte ilegal es una prioridad, especialmente en infraestructuras estratégicas como los aeropuertos, donde la seguridad del usuario y la calidad del servicio resultan determinantes».

Los controles se desarrollarán de forma continuada tanto en el Aeropuerto Tenerife Sur como en otros puntos considerados sensibles dentro del municipio, donde también se ha detectado mayor presencia de actividades irregulares. Esta campaña no se concibe como una actuación puntual, sino como parte de una estrategia sostenida en el tiempo para erradicar el intrusismo, reforzar la legalidad y consolidar un sector del taxi profesional, regulado y esencial para la movilidad y el desarrollo económico del sur de Tenerife, señala el gobierno local en un comunicado.

El pasado julio, la Policía Local reforzó la inspección para detectar servicios de transporte ilegal en el aeropuerto Tenerife Sur, como el alquiler de vehículos entre particulares sin licencia, el uso irregular de caravanas y prácticas de intrusismo profesional que afectan al sector del taxi y al transporte legal.