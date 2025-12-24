Buenavista del Norte, entre los municipios con menos habitantes de Tenerife y con una de las mayores deudas por vecino

Buenavista del Norte, situado en el extremo noroeste de Tenerife y rodeado por el macizo de Teno y el Atlántico, es uno de los municipios con menor población de la isla. Sin embargo, sus cifras económicas lo sitúan en una posición destacada por un motivo muy distinto: es uno de los ayuntamientos con mayor deuda por habitante de Tenerife.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el consistorio cerró el ejercicio 2024 con una deuda viva de 1,69 millones de euros, lo que equivale a 362 euros por vecino. Solo Santa Cruz de Tenerife supera esa cifra en términos per cápita, con 457 euros por habitante.

Con 4.692 residentes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), Buenavista del Norte es el cuarto municipio menos poblado de la isla, solo por delante de Vilaflor, El Tanque y Fasnia.

Proyectos en marcha que explican el endeudamiento

Buenavista del Norte está inmerso en la actualidad en cuatro proyectos que el consistorio ha decidido cofinanciar en apenas dos ejercicios.

Primero está la rehabilitación integral del faro de Punta de Teno, el histórico enclave costero cuya conversión en centro de visitantes y cafetería arrancó hace pocos meses con un presupuesto de 1,6 millones de euros sufragado a través del Plan de Recuperación-Next Generation.

La obra la lidera el Cabildo, pero el Ayuntamiento aporta la parte de urbanización exterior y los suministros de obra. El préstamo puente formalizado eleva la deuda provisional hasta que se resuelvan los fondos Europeos.

A esa cantidad se suman 106.155 euros que el municipio debe adelantar, a la espera del reembolso europeo, para el llamado “paquete turístico-urbano”, que incluye la renovación del parque infantil de la plaza General Eulate (41.461 euros ), el cerramiento del patio de la Casa Matula (17.223 euros ) y la instalación de pilonas en los accesos peatonales de la plaza de Los Remedios (44.471 euros ).

Otras actuaciones en el municipio

El deporte añade otro frente: la sustitución del pavimento y el cerramiento del Polideportivo San Francisco, valorada en 262.684 euros dentro del Plan Insular de Infraestructuras Deportivas. El Cabildo asume el grueso, pero el Ayuntamiento paga la redacción del proyecto y un 10% de la obra, que también ha financiado con préstamo bancario.

Por último, la restauración del antiguo Convento de San Francisco, declarada Bien de Interés Cultural, moviliza 300.654 euros del Programa Insular de Patrimonio Histórico. El Cabildo cubre el 90% y el consistorio el 10%, aportación que se añade a su pasivo porque se abona a plazos durante los cuatro años que durará la intervención.

Hoy las finanzas de Buenavista están dentro de los márgenes legales, pero cualquier retraso en las subvenciones europeas o caída del turismo tensaría la tesorería municipal.

Deuda per cápita

Estas operaciones explican por qué un municipio de menos de cinco mil vecinos y un presupuesto municipal que ronda los 5 millones de euros anuales soporta hoy la segunda mayor deuda per cápita de Tenerife.

Pero no es el único motivo. La economía local descansa en agricultura subtropical (plátano, aguacate) y turismo rural.

El parque empresarial es pequeño, lo que limita los ingresos propios (IBI, tasas, plusvalías) y obliga a recurrir a crédito bancario para acometer inversiones estratégicas.

Inversión en el futuro

Fundado en 1510, Buenavista del Norte conserva un casco histórico de casas terreras y calles empedradas. El municipio atrae a viajeros que buscan la naturaleza escarpada del Parque Rural de Teno, con sus acantilados, masas de laurisilva y senderos panorámicos como el que lleva a Los Gigantes.

A esos reclamos se suma la Punta de Teno, donde el faro, actualmente en proceso de rehabilitación, albergará un centro de visitantes y una cafetería con vistas al océano.

El éxito del municipio pasa por convertir la deuda en inversión de futuro, atrayendo a más visitantes para amortizar los préstamos gracias a una mayor presencia turística que genere más actividad comercial.

Por todo ello, Buenavista del Norte encarna la paradoja de muchos pequeños municipios turísticos: pocas personas, grandes aspiraciones. La rehabilitación del faro y las mejoras urbanas pueden disparar la economía local o aumentar la carga financiera si el retorno no llega a tiempo.

Mientras tanto, el municipio mantiene su doble identidad: un remanso rural al noroeste de la isla y, a la vez, uno de los ayuntamientos más endeudados por vecino de todo Tenerife.