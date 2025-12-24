Espacio Mutua Tinerfeña: El lugar donde las ideas se encuentran en La Laguna

En el mapa cultural y profesional de Tenerife se ha asentado con fuerza un nuevo referente, un espacio que en poco tiempo ha pasado de proyecto ilusionante a enclave plenamente consolidado en la vida pública de la isla. Se trata del Espacio Mutua Tinerfeña, inaugurado en junio de 2024 en la calle Nava y Grimón, en pleno casco histórico de La Laguna. Este centro ha sido concebido para favorecer el encuentro, el intercambio de ideas y la generación de conocimiento en un entorno arquitectónico y tecnológico de primer nivel.

Con más de 2.500 metros cuadrados de áreas multifuncionales, el Espacio Mutua Tinerfeña se presenta como una instalación abierta tanto a los mutualistas como al conjunto de la ciudadanía. Su diseño responde a una idea de versatilidad, capaz de adaptarse a los formatos más exigentes. Desde su concepción, el edificio fue pensado como un lugar vivo, donde la cultura, la empresa y la innovación pudieran convivir.

Recepción del Espacio Mutua Tinerfeña / E. D.

Instalaciones versátiles: Auditorio, Terraza y Cubo 360º

El patio central, el auditorio, el pasaje audiovisual y la terraza panorámica conforman un conjunto arquitectónico singular que combina funcionalidad y carácter. Esta flexibilidad ha sido clave para que el complejo sea hoy un enclave de referencia para:

Congresos y conferencias internacionales.

internacionales. Presentaciones corporativas y empresariales.

Encuentros institucionales.

Propuestas culturales de alto nivel.

El Cubo: Experiencia Audiovisual Inmersiva

El cubo de proyección 360º es uno de los grandes elementos diferenciadores. Con 121 metros cuadrados, permite una experiencia audiovisual completamente inmersiva. Es una herramienta al servicio de la divulgación y la creatividad, idónea para lanzamientos de producto y formatos híbridos que requieren tecnología de última generación.

'Isla de Baloncesto', charla celebrada en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna con la presencia de Antoni Diamiel y Pepu Hernández / María Pisaca

Auditorio flexible en el corazón de La Laguna

El auditorio es otro de los pilares del edificio. Dotado de sonido de alta calidad, tiene capacidad para 200 personas. Su gran valor es el patio de butacas retráctiles, que permite transformar la sala según las necesidades del evento, convirtiéndolo en un espacio altamente competitivo en el panorama insular.

Esta filosofía de versatilidad se extiende a la terraza panorámica, un espacio para actividades al aire libre con vistas privilegiadas, aportando un valor añadido a encuentros profesionales que buscan un entorno abierto y estimulante.

Consolidación como referente cultural en 2025

El impacto del Espacio Mutua Tinerfeña se refleja en la calidad y proyección de los eventos que ha albergado. Especialmente a lo largo de 2025, año en el que ha superado el centenar de actividades, consolidándose como un referente cultural y social capaz de acoger propuestas de primer nivel en ámbitos como la educación, la empresa y la innovación tecnológica en Canarias.

Para descubrir más sobre este espacio y sus múltiples posibilidades, puede visitar su plataforma oficial en www.espaciomutuatinerfena.es.