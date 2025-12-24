Los casinos del Cabildo de Tenerife vuelven a ganar mientras reaparece el debate sobre su venta

Los tres casinos propiedad del Cabildo de Tenerife —Taoro, Playa de Las Américas y Santa Cruz— prevén alcanzar en 2026 una cifra de negocio superior a los 18 millones de euros, cerrando el ejercicio con resultados positivos, según recoge el presupuesto de la corporación insular adelantado por Europa Press.

Las previsiones confirman la recuperación y consolidación económica de la red pública de casinos, apoyada en la modernización de instalaciones, el crecimiento de la actividad en máquinas y mesas de juego y la diversificación de la oferta para atraer nuevos perfiles de clientes.

Casino Playa de Las Américas: crecimiento sostenido

El Casino de Playa de Las Américas, ubicado en el Hotel H10 Gran Tinerfe, será el que mayor facturación registre, con casi 7,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,4 % respecto al ejercicio actual. El resultado positivo previsto asciende a 1,6 millones de euros, un 1,6 % más que en 2025.

Desde el Cabildo se atribuye este crecimiento al aumento del rendimiento de las máquinas (+20%), la mejora de las mesas (+5%) y a la reforma integral de la sala de juegos, junto al refuerzo de la imagen corporativa y la implantación de software actualizado de conexión y control de máquinas.

Imagen de la fachada del Casino Playa de las Américas / El Día

Previsión 2025 y evolución reciente

Para el cierre de 2025, la cifra de negocio prevista en este casino es de 6.680.210 euros, lo que supone 443.640 euros más que el año anterior. El aumento se explica principalmente por el crecimiento de la recaudación de máquinas (+20 %) y de los ingresos de mesas (+8,7 %) respecto a 2024.

Casino de Santa Cruz: nuevos espacios y eventos

El Casino de Santa Cruz, situado en el Hotel Mencey, prevé una facturación de 3,1 millones de euros, un 21,5 % más que este ejercicio, con un resultado positivo de algo más de 30.000 euros.

El crecimiento se apoya en el aumento de la actividad de máquinas (+15%) y mesas de juego (+2,5%), así como en la ampliación de la oferta con la Zona Racing Canarias y el Túnel del Arte, concebidos para atraer nuevos segmentos de clientes.

Modernización tecnológica y apertura a la cultura

De cara a 2026, el Cabildo impulsará la sustitución de las máquinas más antiguas, la mejora del parque de juego y la implantación de un nuevo software de gestión y control, con el objetivo de hacer la oferta más atractiva y eficiente.

Además, el Casino de Santa Cruz abrirá sus instalaciones a la celebración de foros y conferencias relacionadas con deporte, economía y cultura, reforzando su papel como espacio multifuncional en la capital tinerfeña.

Gran Hotel Taoro / E. D.

Casino Taoro: liderazgo histórico y objetivos

El Casino Taoro, el más antiguo de la red y ubicado en Puerto de la Cruz, prevé una facturación de unos 7,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,3 % respecto a este año, con un resultado positivo estimado de 2,6 millones de euros.

Entre sus objetivos estratégicos figuran igualar o superar los ingresos de 2024, incrementar el número de visitantes, consolidar la rentabilidad mediante la modernización de instalaciones y sistemas de gestión y reforzar la imagen corporativa.

Descenso puntual en 2025 y plan a futuro

No obstante, para el cierre de 2025, el Casino Taoro registra una caída de 942.790 euros en la cifra de negocio, debido a un descenso del 8,5 % en máquinas y del 62,2 % en los ingresos de mesas de juego.

Pese a ello, el Cabildo mantiene su estrategia de crecimiento y no descarta volver a sacar a concurso la venta de los casinos, con una plantilla de unos 150 trabajadores, al considerar que no se trata de un servicio público esencial.

El anterior intento de venta, en 2018, bajo la presidencia de Carlos Alonso, quedó desierto, pese a que los casinos fueron valorados entonces en casi 25 millones de euros.