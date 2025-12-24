Parece Laponia o Nueva York, pero está en Tenerife: así es 'la casa más navideña del mundo' que parece sacada de un anuncio de turrón

En Tenerife existe un lugar donde los sueños navideños se hacen realidad. Al más puro estilo de los barrios decorados en Estados Unidos o Laponia, surge una casa convertida en un auténtico espectáculo de luces, adornada desde la puerta hasta la chimenea. Este año, además, celebra su 30º aniversario, tres décadas desde que su propietario decidiera llenar la vivienda de magia e ilusión para que cualquiera que pase por allí pueda disfrutar de una Navidad inolvidable.

Ubicada en el Valle de Guerra, en San Cristóbal de La Laguna, 'La Casa más Navideña de Canarias', como la llama su propietario Lorenzo Barroso, ha vuelto a abrir sus puertas este año, como lo ha hecho desde 1995. Lo que comenzó como un vecino decorando su hogar se ha transformado en una de las tradiciones más emblemáticas de la isla. Este mágico lugar ofrece a todos la oportunidad de disfrutar de espectáculos gratuitos y admirar unas deslumbrantes luces navideñas.

Así es 'La Casa más Navideña de Canarias'

La vivienda, situada en la carretera de El Boquerón número 189, está recubierta por 80.000 luces LED que iluminan la noche y pueden verse desde bastante lejos. Cada año, la decoración crece gracias a la incorporación de nuevos elementos navideños, lo que convierte este hogar en un auténtico espectáculo visual.

Todo comenzó con un Rosario de luces azules que compró la madre de Lorenzo y puso en la puerta de la vivienda, cuando decorar las casas por Navidad aún no era una costumbre extendida. Desde entonces, la tradición ha ido creciendo hasta contar hoy con cortinas de luz, árboles iluminados y un Papá Noel gigante, que se han convertido en símbolos reconocibles de esta mágica casa tinerfeña.

El pasado domingo 30 de noviembre se inauguró el alumbrado de este año con un espectáculo especial organizado por el 30º Aniversario de 'La Casa Más Mágica de Canarias'. Cientos de personas asistieron para disfrutar de esta impresionante iluminación, que incluyó representaciones y bailes frente a la entrada del domicilio. Incluso, la policía tuvo que cortar la carretera para facilitar el acceso a todos los asistentes y permitirles presenciar el encendido.

Lorenzo Barroso ha compartido en sus redes sociales el proceso de montaje de esta impresionante decoración, que comienza a planificarse desde el verano y cuenta con piezas artesanales que él mismo crea junto a familiares y amigos. En su Instagram (@lorenzos_xmas) se puede apreciar cómo involucra a más personas para colaborar en el montaje y la decoración de su hogar, mientras los coches que pasan no pierden detalle del anuncio sobre la apertura.

Cuando el sol se ponga y se enciendan las luces, no dudes en visitar la 'Casa más Navideña de Canarias', que además este año tendrá una acción solidaria, El próximo 6 de diciembre, se hará una recogida de juguetes 18:00 a 20:00 horas en su puerta. .