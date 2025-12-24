La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal
Fue elegida como una de las mejores cafeterías de España
Las cafeterías están en auge, ya que las personas buscan lugares tranquilos para disfrutar de un buen desayuno o merienda que les permita desconectar del ritmo tan ajetreado del día a día.
En febrero de 2016 en la isla de Tenerife, un local abrió sus puertas con la idea de ofrecer a sus clientes disfrutar de una manera diferente. Se trata de Makika&Co, una pastelería y cafetería familiar que se ha convertido en un imprescindible en San Cristóbal de la Laguna, gracias a sus exquisiteces francesas elaboradas en su propio obrador.
Una de las mejores cafeterías de la isla
Entre los muros de una casa antigua del siglo XVIII, se esconde un patio canario lleno de vegetación, que invita a desconectar, disfrutar del ambiente tranquilo mientras se saborea la bollería al más puro estilo francés.
Makika&Co fue elegida entre los mejores establecimientos especializados en café de España en los premios The Best Coffee Shops 2024, entregados en el II Congreso Coffee Shop’s celebrado en Madrid.
Se destaca la calidad de su café, su cuidada y elaborada bollería francesa a diario en su obrador, además del ambiente acogedor y la experiencia gastronómica que ofrece a todos sus clientes.
Su objetivo es complacer a todos sus clientes
Mikika&Co ofrece empezar el día con sus desayunos disponibles hasta las 13:00 horas y continuarlo a la hora de comer selección de dos tipos de ensaladas, tres entrantes y tres platos principales, pensados para quienes desean disfrutar de una comida ligera, pero casera y con un sello de calidad.
Durante todo el día, el obrador mantiene su esencia francesa con una amplía variedad de bollería y pastelería artesanal, además de sus payés rellenos de queso, quiches de distintos sabores, sándwiches y mixtos. Las elaboraciones pueden personalizarse añadiendo ingredientes extra con un suplemento que varía dependiendo el añadido.
El local también ofrece desayunos a domicilio con tres menús diferentes, cuyo precio oscila entre 20 y 25 euros, solo disponibles para repartos en la isla de Tenerife. Y tartas artesanales por encargo, ideales para celebraciones, que deben pedirse con 48 horas de antelación y recogerse exclusivamente en el local.
En Navidad, se puede optar por probar sus irresistibles roscones. Además, quien esté interesado puede apuntarse a los talleres que ofrecen a lo largo del año.
Un toque canario en su carta
La repostería francesa son las elaboraciones estrella de Makika&Co, pero no solo ese enamora a sus visitantes. Una de las creaciones más demandadas por los clientes es su popular tosta “La Canaria”, un homenaje a los productos locales y sabores tradicionales del archipiélago.
Elaborada sobre pan de masa madre, combina chorizo de Teror, queso ahumado canario, un toque de guarapo de La Palma y una ligera espolvoreada de gofio. Esta combinación de ingredientes aporta un reconocimiento a la gastronomía isleña.
Horario y ubicación
El establecimiento se encuentra Calle San Juan, 15, en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.
Makika&Co abre de martes a sábado de 8:00 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido y atendiendo por orden de llegada. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso del personal.
