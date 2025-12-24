Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de una Navidad pasada por agua en Tenerife

Las temperaturas se mantendrán sin cambios con heladas en las cumbres

Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia.

Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia. / EL DÍA

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que la Navidad en Tenerife estará pasada por agua. Así se desprende de las previsiones de la Agencia que puntualiza que se trata de precipitaciones que serán moderadas sobre todo en el Norte de Canarias.

La Aemet explica que los cielos del próximo 25 de diciembre en Canarias estarán nubosos y con lluvias débiles y persistentes generalizadas, más moderadas en el norte y más probables durante la primera mitad del día y ya por la noche. Podrían caer incluso en forma de nieve por encima de los 1.800 metros.

En el caso de Tenerife, las mayores lluvias se concentrarán en la zona metropolitana de la Isla, al noreste del territorio. Mientras, en el caso del sur y oeste de la Isla habrá intervalos nubosos y las precipitaciones no se descartan sobre todo en las primeras horas del día. La Palma vivirá una jornada similar.

Previsión de lluvias para esta Navidad en Tenerife

Previsión de lluvias para esta Navidad en Tenerife / El Día

Temperaturas

En el caso de las temperaturas, Meteorología avisa de que los termómetros registrarán pocos cambios respecto a los últimos días y oscilarán entre los 10 y 17 grados.

Eso sí, tal y como viene sucediendo desde el pasado fin de semana, serán probables las heladas en cotas altas, si bien la Aemet avisa de que serán más débiles. En cualquier caso, mucho más agradable que en el resto del País donde se espera mucho frío y con nevadas desde los 1.200 metros.

Estas temperaturas se originan, según eltiempo.es, por el paso de un frente justo el día de Nochebuena, a los que se sumarán otros el fin de semana después ya de Navidad.

Viento

En cuanto al viento, será también una de las notas predominantes de la jornada de Navidad, soplando del nordeste y con rachas de hasta 27 kilómetros por hora en Tenerife.

En las costas, se esperan brisas sobre todo en el litoral orientado al oeste, pero habrá que estar pendiente a la evolución de la situación en el mar, dónde la semana arrancó con prealerta por fenómenos costeros.

