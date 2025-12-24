La Aemet avisa de inestabilidad en Tenerife: lluvias, viento fuerte y bajada de temperaturas

Canarias afronta este jueves un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica, con Tenerife como una de las islas más afectadas por el paso de una borrasca que dejará lluvias, descenso de temperaturas y rachas de viento muy fuertes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet anuncia lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos y los chubascos ocasionales. A esta situación se suma un descenso de las temperaturas máximas y viento del noroeste moderado que irá girando a noreste a lo largo de la jornada.

El viento será uno de los elementos más adversos del episodio, con especial incidencia en las cumbres y en las vertientes este y oeste de las islas. En Tenerife, la Aemet advierte de que las rachas ocasionalmente muy fuertes serán más probables en las cumbres centrales, la Cordillera Dorsal y las Cañadas del Teide, donde la intensidad del viento podría generar situaciones de riesgo.

En el ámbito marítimo, se espera viento del oeste, noroeste y norte con fuerza de 3 a 5, aumentando localmente a 5 o 6, con marejadilla o marejada. Además, habrá mar de fondo del norte o noroeste con olas de alrededor de dos metros y posibilidad de aguaceros ocasionales en el norte del archipiélago.

Tenerife, en el foco de la inestabilidad

En Tenerife, el norte de la isla registrará cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser localmente persistentes, sobre todo en medianías. Estas precipitaciones tenderán a remitir por la tarde, con apertura de claros en zonas costeras. En el resto de la isla, se esperan intervalos nubosos que evolucionarán a nuboso en el sur durante la tarde, cuando no se descartan chubascos ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con ligeros descensos en las máximas. El viento del noroeste girará progresivamente a noreste durante las horas centrales del día, intensificándose en el extremo nordeste, la vertiente oeste y especialmente en las zonas altas, donde se prevén rachas muy fuertes antes de perder intensidad al final de la jornada. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

La borrasca 'Claudia', a su paso por La Gomera / CABILDO DE LA GOMERA

Previsión por islas

En Gran Canaria, el norte presentará cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías, mientras que en el resto de la isla se darán intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el sur. El viento será moderado del noroeste, con rachas fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

Lanzarote y Fuerteventura comenzarán el día con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, tendiendo a poco nuboso conforme avance la jornada. En ambas islas se esperan ligeros descensos de las temperaturas máximas y viento del noroeste girando a norte, con posibilidad de rachas fuertes en zonas de interior y en Jandía.

En La Gomera, La Palma y El Hierro, el norte será la zona más afectada por las precipitaciones, con lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en medianías. El viento también ganará protagonismo en estas islas, con rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas, antes de disminuir al final del día.

La Aemet recomienda extremar la precaución ante la combinación de lluvias, viento fuerte y mala mar, especialmente en las zonas altas de Tenerife y en las vertientes más expuestas del norte del archipiélago.