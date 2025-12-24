La Aemet alerta de la llegada de lluvias persistentes y viento fuerte en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vigila la evolución de una nueva borrasca que afectará de lleno a Tenerife en las próximas horas, con un empeoramiento progresivo del tiempo marcado por lluvias persistentes en el norte de la isla, rachas muy fuertes de viento y un notable descenso térmico en zonas altas, donde incluso podrían repetirse las heladas.

Según la previsión oficial, este miércoles el tiempo en Tenerife estará condicionado por el avance del sistema inestable, con cielos nubosos en la vertiente norte desde primeras horas del día y un aumento claro de la nubosidad en el resto de la isla a partir de la tarde. Será entonces cuando se activen las precipitaciones de carácter moderado, que podrían llegar a ser localmente fuertes y persistentes en el norte y nordeste, especialmente en medianías y zonas próximas a las cumbres.

La Aemet advierte además de un episodio de viento intenso, con flujo del noroeste que irá ganando fuerza a lo largo de la jornada. En Tenerife, las rachas más significativas se esperan en cumbres, el extremo noreste y la vertiente suroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, lo que podría generar incidencias puntuales.

Atención especial al Teide y zonas altas

El impacto de la borrasca se dejará sentir con especial intensidad en las zonas altas de la isla. En las cumbres centrales de Tenerife se prevén temperaturas más bajas de lo habitual, con valores cercanos a cero grados y probabilidad de heladas débiles, un escenario que se suma a la reciente nevada registrada en el Parque Nacional del Teide.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife mantiene la vigilancia sobre los accesos al parque, priorizando la seguridad ante la combinación de frío, viento y posibles nuevas precipitaciones, mientras se trabaja en la planificación del denominado Operativo Nevadas para permitir el acceso mediante transporte público cuando las condiciones lo permitan.

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

Mar alterada y empeoramiento marítimo

La borrasca también tendrá reflejo en el estado del mar. En las costas de Tenerife se espera marejada o fuerte marejada, con viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5 y mar de fondo de hasta tres metros, aumentando durante la noche, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas y zonas costeras expuestas.

Situación en el resto del Archipiélago

Aunque la inestabilidad afectará al conjunto de Canarias, Tenerife será una de las islas más expuestas al paso de la borrasca. En Gran Canaria, La Palma y La Gomera también se esperan lluvias, aunque de carácter más irregular y con menor persistencia, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura las precipitaciones serán más débiles y concentradas al final del día.

La Aemet seguirá actualizando la previsión ante la evolución de esta borrasca, que mantiene a Tenerife en el centro del episodio meteorológico, con un escenario plenamente invernal que obliga a extremar las precauciones en las próximas horas.