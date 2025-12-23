El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes

Tenerife tiene un problema con las carreteras y esyo no es un debate, es una realidad a la que se debe enfrentar la Isla. El parque móvil cada vez es mayor para un territorio que se ha quedado corto en vías en distintos puntos geográficos. Las colas se repiten, y es algo que se intensifica en la época navideña. Sobre todo, en municipios con mayores espacios comerciales, como Santa Cruz, La Laguna, Adeje o Arona.

En el sur de la Isla se vivió durante la jornada del lunes, 22 de diciembre, varias horas de paralización en las carreteras. La cantidad de coches que circulaban por la TF-1 se sumó a varios accidentes que imposibilitaron el correcto funcionamiento de las vías. Para prueba, varias imágenes que aporta una cuenta de X, antiguo Twitter, donde se ve desde el Google Maps la autopista del sur en rojo desde Fañabé hasta la salida hacia el Siam Mall, donde se sucedieron varios accidentes.

Colapso en la TF-1 / Google Maps

Colapso total

El problema no radicó solo en una de las arterias principales de la movilidad en Tenerife. Alrededor de la TF-1 varias vías presentaban el mismo tumulto de vehículos. La TF-655 y la TF-481, vías de salida y acceso hacia la autopista sur que fueron cogidas a modo de auxilio por los conductores y que terminó provocando un problema aún menor.

Un clásico de colas en el sur es también las vías cercanas al Puerto de Los Cristianos. En ellas también se sucedieron colas kilométricas de varias horas, ya que la misma rotonda que da acceso al puerto sureño también es un punto de llegada hacia la zona comercial de Playa de Las Américas.

Quejas de conductores

El usuario @TFSURTenerife recoge mensajes dejado por distintos conductores en la aplicación SocialDrive, donde se puede ver el hartazgo de muchos de los que vivieron parones de más de una hora en las carreteras del sur de Tenerife. "Llamarlo colapso es poco, no se mueve nada ni dentro ni fuera de la autopista", "Qué triste en lo que han convertido nuestra tierra" o "No recuerdo en mis 20 años de carnet algo como hoy... es una locura absoluta" fueron algunas de las reacciones de los conductores en la app.

Una situación que se repite de manera cada vez más habitual a diario tanto en la TF-1 como en la TF-5, con mayor incidencia en horas puntas con las entradas y salidas de los colegios, universidades o puestos de trabajo de gente que se tiene que desplazar en su vehículo para llegar a sus lugares estudiantiles o laborales.