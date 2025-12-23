El PSOE cumple el acuerdo y entrega la Alcaldía de Arico al PP

Arico tendrá nuevo alcalde hoy. Andrés Martínez (PP) recibirá el bastón de mando de manos de Olivia Delgado (PSOE), regidora desde las elecciones de 2023. La socialista cumple el acuerdo por el que a finales de agosto de ese año el Grupo Municipal Popular se incorporó al gobierno local, hasta entonces en minoría tras tomar posesión el 17 de junio. Entonces pactaron que el líder local del PP ocuparía la Alcaldía durante el último año y medio del mandato.

Infraestructura hidráulica, mejora de instalaciones deportivas y parques infantiles; desarrollar el plan de inversiones; materializar proyectos acordados y pendientes con administraciones supramunicipales en materia educativa y sociosanitaria, así como la compensación por el Complejo Ambiental son asuntos que siguen formando parte del pacto de gobierno.

Andrés Martínez será el séptimo alcalde de Arico desde 1979. Recibirá el legado de Domingo Rodríguez (1979-1987), Eladio Morales (1987-2011), Olivia Delgado (2011-2012; 2019-2023 y 2023-2025), Juan José Armas (2012-2015), Elena Fumero (2015-2019) y Sebastián Martín (2019-2023).

Tanto Delgado como Martínez aseguran que lo único que cambiará hoy es la Alcaldía y la primera tenencia de Alcaldía, responsabilidades que se intercambiarán. En el resto, PP y PSOE mantendrán inamovible el reparto de áreas.

Esta cambio se producirá hoy en medio de la crítica de la oposición. Coalición Canarias asegura que la etapa de la socialista Olivia Delgado «ha estado marcada por la improvisación, la falta de liderazgo y una gestión económica y administrativa profundamente deficiente». Su portavoz, Víctor García, define el mandato como «el más caro, ineficaz y decepcionante de la historia reciente del municipio», marcado por «la subida de sueldos, el despilfarro y la falta de gestión real». A su juicio, hay «diferencias insalvables entre barrios» por «partidismo socialista» en las inversiones.

García alude a que «no hay avances en proyectos estratégicos como la urbanización de Las Eras, Abades o Jardín del Atlántico, la plaza de la Villa sigue cerrada, la gestión de las ayudas sociales ha sido nula con el 92% del presupuesto desperdiciado, y sigue habiendo más de 14 millones de euros en proyectos sin ejecutar». Además, destaca el Plan Económico y Financiero tras cerrar el ejercicio anterior con un gasto superior a 700.000 euros sobre lo permitido debido «al despilfarro en fiestas, que hipoteca la capacidad inversora propia y limita gravemente la autonomía financiera».