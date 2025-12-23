El PSOE cede la Alcaldía de Arico al popular Andrés Martínez

El municipio sureño de Arico consumó este martes, 23 de diciembre, la alternancia en la Alcaldía, tal y como estaba previsto en el pacto de gobierno firmado tras las elecciones municipales de 2023. En un pleno extraordinario celebrado al mediodía, Olivia Delgado (PSOE) entregó el bastón de mando a Andrés Martínez (PP), socio de gobierno y candidato popular en los últimos comicios, que asumirá la Alcaldía hasta el final del mandato, en 2027.

El relevo se produjo en un ambiente marcado por la expectación ciudadana. El pleno comenzó con casi media hora de retraso debido a la gran afluencia de público, que desbordó tanto el hall del Ayuntamiento como el salón de plenos, reflejando el interés social por un cambio de gobierno anunciado desde hace meses pero de alto simbolismo político.

Un relevo pactado y sin sobresaltos

La alternancia en Arico es consecuencia directa del acuerdo de gobernabilidad PSOE–PP, suscrito tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, un pacto poco habitual en el actual contexto de polarización política, pero que ambas formaciones han defendido como un acuerdo “por encima de las siglas” y orientado a garantizar la estabilidad institucional durante todo el mandato.

Olivia Delgado ha ejercido la Alcaldía durante los últimos 30 meses, desde la constitución de la Corporación el 17 de junio de 2023. Tal y como se establecía en el acuerdo alcanzado tras la incorporación del Partido Popular al gobierno local en agosto de ese año, la dirigente socialista cedió ahora el bastón de mando al líder popular para el último año y medio del mandato.

Pese a la alternancia, el reparto de áreas de gobierno se mantiene intacto. Andrés Martínez conservará las concejalías que ya gestionaba —Planificación de Obras y Urbanismo, Deportes y Juventud— además de la Alcaldía, mientras que Olivia Delgado pasa a ocupar la Primera Tenencia de Alcaldía, manteniendo competencias clave como Hacienda, Tesorería, Patrimonio, Seguridad y Relaciones Institucionales.

Ambos dirigentes han reiterado que el cambio “no supone una ruptura ni una reordenación del gobierno”, sino el cumplimiento estricto de un calendario previamente acordado. “Lo único que cambia es quién ostenta la Alcaldía”, han insistido en distintas ocasiones.

Un pacto asimétrico en representación

El acuerdo entre socialistas y populares se fraguó pese a la desigual correlación de fuerzas surgida de las urnas. En las elecciones municipales de 2023, el PSOE fue la fuerza claramente vencedora, con seis concejales y el 47,9 % de los votos, frente a los dos ediles y el 12,63 % obtenidos por el Partido Popular.

Aun así, ambas formaciones optaron por un pacto que garantizara una mayoría estable y un horizonte de gobernabilidad claro, evitando bloqueos y facilitando la gestión municipal en un ayuntamiento complejo por su extensión territorial y sus múltiples núcleos de población.

Olivia Delgado: “La palabra dada es sagrada”

Durante su intervención, Olivia Delgado subrayó que su renuncia a la Alcaldía no responde al cansancio ni a una renuncia al proyecto político, sino a un compromiso ético y de lealtad institucional. “Para el Grupo Socialista la palabra dada es sagrada”, afirmó, insistiendo en que los acuerdos políticos deben estar al servicio de los vecinos y vecinas y no de intereses partidistas.

La ya exalcaldesa recordó que la victoria socialista en 2023 otorgó al PSOE una legitimidad clara para liderar el gobierno municipal, pero también —dijo— la responsabilidad de anteponer el interés general y garantizar estabilidad. En ese contexto, defendió el pacto con el PP como una herramienta para superar la parálisis institucional y favorecer el desarrollo del municipio.

Delgado realizó además un balance de gestión, destacando la aprobación de un presupuesto para 2025 cercano a los 14 millones de euros, con un incremento histórico del 22,49 %, así como la tramitación de las cuentas de 2026, que alcanzarán casi 14,9 millones de euros. Asimismo, señaló que el grupo de gobierno ha tenido que asumir importantes deudas y obligaciones heredadas de mandatos anteriores, destinadas a sanear las cuentas municipales y reforzar la credibilidad del Ayuntamiento.

“La satisfacción del deber cumplido” fue la expresión con la que Delgado resumió su despedida de la Alcaldía, asegurando que el relevo se produce tras haber devuelto la normalidad institucional, el rumbo político y la estabilidad económica al municipio.

Amplia presencia política

El pleno contó con una amplia representación de cargos y concejales del Partido Popular, entre ellos Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que hizo un alto en su agenda —en pleno brindis navideño en su municipio— para asistir al acto. La presencia popular reforzó el carácter simbólico del relevo y el respaldo orgánico al nuevo alcalde.

Por parte de Coalición Canaria, principal fuerza de la oposición, su candidato intervino con un tono más contenido y tendió la mano al nuevo alcalde para los 17 meses que restan de mandato, limitando su discurso a una intervención de carácter institucional.

Retos para la segunda mitad del mandato

La nueva etapa del gobierno municipal afronta asuntos de notable complejidad. Entre ellos destacan la gestión del Complejo Ambiental de Tenerife, respecto al cual PSOE y PP han mantenido una posición crítica frente al Cabildo insular, así como el debate sobre la implantación de nuevos aerogeneradores, una opción que ambos socios rechazan al considerar que Arico ya soporta una elevada carga de instalaciones eólicas.

A ello se suman compromisos recogidos en el pacto de gobierno, como el impulso a las infraestructuras hidráulicas, la mejora de instalaciones deportivas y parques infantiles, el desarrollo del plan de inversiones municipales y la ejecución de proyectos pendientes con otras administraciones en ámbitos educativos y sociosanitarios.

Desde la formación Arico Somos Todos, con dos concejales, su portavoz mostró dos deseos. El primero, que el alcalde sea el regidor de todos los vecinos; el segundo, que sea el mandatario de cada uno de los concejales del ayuntamiento.

A partir de ahí, palabras de agradecimiento de los portavoces de PSOE y PP, en manos de sus segundos espadas para dejar a salvo a los protagonistas del acto: la alcaldesa saliente y su sucesor.

Séptimo alcalde desde la democracia

Con su toma de posesión, Andrés Martínez se convierte en el séptimo alcalde de Arico desde 1979, sucediendo a una larga lista de regidores que incluye a Domingo Rodríguez, Eladio Morales, Juan José Armas, Elena Fumero, Sebastián Martín y la propia Olivia Delgado, que ha ejercido la Alcaldía en distintas etapas.

El relevo tiene además una lectura política comarcal. Con el cambio en Arico, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular quedan empatados al frente de los doce ayuntamientos del sur de Tenerife, con cuatro alcaldías cada uno.

Así, Arico abre una segunda mitad de mandato marcada por la continuidad del pacto, la presión de la oposición y el reto de culminar los compromisos adquiridos, bajo la dirección del Partido Popular y con un relevo que, lejos de la confrontación, se ha producido conforme a lo pactado y ante una notable expectación ciudadana.