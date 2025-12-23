Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buenas noticias para los pensionistas de Tenerife: la Seguridad Social sube las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el aumento de estos subsidios para el próximo año

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

PI STUDIO

Luis Miguel Mora

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida de las pensiones mínimas, las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2026. La ministra de la Seguridad Social y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido la encargada de anunciar este esperado aumento que muchos tinerfeños deseaban conocer desde que ya se supo la revalorización de las pensiones contributivas.

En la última reunión del Ejecutivo de este 2025 se ha aprobado esta medida, junto con otras iniciativas destacadas, como la implementación del abono transporte único en España y las ayudas destinadas al fomento del transporte público.

Pagos indebidos del IMV: "Se equivoca la Seguridad Social y encima me embargan la cuenta"

Daniel Tortajada

Así subirán las pensiones mínimas y no contributivas y el IMV

El Gobierno ha aprobado una subida del 7% para las pensiones mínimas, y de un 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A estos aumentos se une el del 2,7% de las pensiones contributivas, que se han revalorizado conforme al dato del IPC interanual.

En total, han subido 13 millones de pensiones que beneficiarán a más de 11 millones de españoles. El IMV tuvo en 2025 más de 2,3 millones de beneficiarios, llegando a 764.905 hogares, según datos de la Seguridad Social. Este último año, el número de beneficiarios ha crecido considerablemente.

Así queda la subida en 2026

  • Si cobras una No Contributiva, vas a notar un aumento de unos 64 € al mes.
  • Si cobras el IMV (un adulto solo), cobrarás unos 75 € más al mes.
  • Si eres jubilado con cónyuge a cargo, tu pensión sube casi 129 € al mes.

Por otro lado, las pensiones no contributivas, las destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente (jubilación) o tienen una discapacidad (invalidez) y carecen de recursos, benefician a casi medio millón de españoles:

  • Jubilación: Unas 280.000 personas
  • Invalidez: Unas 172.000 personas

La cuantía de estas pensiones para 2025 se situó en 7.905,80 euros anuales (564,70 €/mes en 14 pagas).

En el próximo ingreso de las pensiones, a finales de diciembre o principios de enero, ya se empezará a notar esta subida.

TEMAS

El PSOE cede la Alcaldía de Arico al popular Andrés Martínez

Andrés Martínez: “Quiero ser el alcalde de la unidad y no permitiré que Arico sea el felpudo de la Isla"

Ni centros comerciales ni parques temáticos: la magia navideña está en este lugar de Tenerife

El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes

Ni ropa ni perfumes: este es el mejor regalo que pueden hacer los tinerfeños estas navidades

Apertura de accesos al Teide: qué vehículos siguen prohibidos y qué tramos permanecen cerrados

La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables

