Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería de Navidad deja dos millones en TenerifeComprobar LoteríaGuaguas de Santa CruzTelescopio canarioSistema de financiaciónTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades podrás evitar ser víctima de un robo

Los robos aumentan en estas fechas

Los robos aumentan en estas fechas

Helena Ros

Helena Ros

Con la llegada de la Navidad trae consigo ultimar las compras, aumentas las aglomeraciones y los movimientos en las zonas comerciales. Por este motivo, la Guardia Civil va a reforzar los servicios en las zonas comerciales con gran afluencia de consumidores, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir robos.

La Guardia Civil ha anunciado a través de su cuenta oficial de X el refuerzo en las zonas comerciales: "En Navidad reforzamos los servicios en las zonas comerciales y de grandes aglomeraciones para garantizar la seguridad ciudadana".

Más presencia policial

Aunque las autoridades refuercen su presencia, la prevención individual sigue siendo clave para evitar hurtos. En esta época, los ladrones aprovechan empujones, distracciones y prisa para atacar a sus víctimas sin ser vistos.

Por ello, insisten en que la colaboración ciudadana y prestar atención a tu alrededor puede marcar la diferencia para evitar ser víctima de un robo.

Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar robos

Las autoridades han ofrecido una serie de consejos para reducir al máximo los riesgos durante las compras navideñas:

  • Usar prendas, bolsos o mochilas con cierre.
  • Vigilar en todo momento las pertenencias personales.
  • Cuidado con los empujones o acercamientos extraños.
  • Guardar bien los objetos de valor.

Noticias relacionadas y más

Los objetos de valor suelen ser un gran atractivo para los ladrones, ya que las cartelas, los móviles o la documentación, contienen información confidencial que puede ayudar a los ladrones a vaciar las cuentas bancarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  2. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  3. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  4. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  5. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  6. Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  7. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  8. La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo

La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

El proyecto turístico que estuvo a punto de arrasar la Rambla de Castro en Tenerife

El proyecto turístico que estuvo a punto de arrasar la Rambla de Castro en Tenerife

Estos son los mejores quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para comprar esta Navidad: están entre los más destacados del mundo en los World Cheese Awards

Estos son los mejores quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para comprar esta Navidad: están entre los más destacados del mundo en los World Cheese Awards

La Aemet advierte: heladas en las cumbres de Tenerife e intervalos fuertes de viento

La Aemet advierte: heladas en las cumbres de Tenerife e intervalos fuertes de viento

El PSOE cumple el acuerdo y entrega la Alcaldía de Arico al PP

La alcaldesa de Tacoronte descarta ubicar una depuradora en el litoral

La Gasolinera El Bohío vende 10 décimos del cuarto premio

La Gasolinera El Bohío vende 10 décimos del cuarto premio

El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna

El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna
Tracking Pixel Contents