La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

Con la llegada de la Navidad trae consigo ultimar las compras, aumentas las aglomeraciones y los movimientos en las zonas comerciales. Por este motivo, la Guardia Civil va a reforzar los servicios en las zonas comerciales con gran afluencia de consumidores, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir robos.

La Guardia Civil ha anunciado a través de su cuenta oficial de X el refuerzo en las zonas comerciales: "En Navidad reforzamos los servicios en las zonas comerciales y de grandes aglomeraciones para garantizar la seguridad ciudadana".

Más presencia policial

Aunque las autoridades refuercen su presencia, la prevención individual sigue siendo clave para evitar hurtos. En esta época, los ladrones aprovechan empujones, distracciones y prisa para atacar a sus víctimas sin ser vistos.

Por ello, insisten en que la colaboración ciudadana y prestar atención a tu alrededor puede marcar la diferencia para evitar ser víctima de un robo.

Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar robos

Las autoridades han ofrecido una serie de consejos para reducir al máximo los riesgos durante las compras navideñas:

Usar prendas, bolsos o mochilas con cierre.

Vigilar en todo momento las pertenencias personales.

Cuidado con los empujones o acercamientos extraños.

Guardar bien los objetos de valor.

Los objetos de valor suelen ser un gran atractivo para los ladrones, ya que las cartelas, los móviles o la documentación, contienen información confidencial que puede ayudar a los ladrones a vaciar las cuentas bancarias.