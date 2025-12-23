Ni centros comerciales ni parques temáticos: la magia navideña está en este lugar de Tenerife

La Navidad en Tenerife ya tiene nombre propio: el PIT. Como cada diciembre, el Recinto Ferial se convierte en un universo de aventuras para grandes y pequeños, pero este año la emoción es aún mayor. El PIT celebra el 10º aniversario de su pista de hielo, uno de los espacios más icónicos del parque, y lo hace con una edición cargada de sorpresas, ambientación invernal y experiencias que van mucho más allá de las atracciones clásicas.

Desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, familias de toda la isla podrán deslizarse literalmente por un programa repleto de juegos, talleres, espectáculos y momentos para recordar. Porque hay muchas formas de vivir la Navidad, pero pocas tan intensas, divertidas y mágicas como las que se viven cada año en el Parque Infantil de Tenerife.

Un mundo de hielo, nieve y música

La pista de hielo del PIT no solo cumple años: cumple sueños. En esta edición especial, el recinto se transforma en un auténtico mundo de hielo con zona temática, juegos, shows musicales y actividades para todas las edades. Desde los primeros pasos en patines hasta los talleres creativos, cada rincón está pensado para conectar con el espíritu navideño y vivirlo en comunidad.

El acceso general tiene un coste de 10 euros, aunque existen múltiples bonificaciones: menores de 3 años y mayores de 65 entran gratis (con DNI o libro de familia), al igual que las personas con discapacidad y un acompañante. Las familias numerosas disfrutarán de un precio especial de 5 euros por entrada, previa acreditación.

Horarios

Durante el mes de diciembre los días 23,26,27,28,29 y 30 abrirán el recinto de 10:00 a 20:00 horas. El 24 y 31 de 10:00 a 15:00 horas y el 25 de 15:00 a 20:00 horas. Asimismo, en el mes de enero abrirán el 1 de 15:00 a 20:00 horas, los días 2, 3 y 4 de 10:00 a 20:00 horas y el 5 de 10:00 a 15:00 horas.

Más de 18.000 m² dedicados a la ilusión

El PIT ocupa toda la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, incluyendo dos plantas y la terraza, lo que supone más de 18.000 metros cuadrados de pura diversión. A nivel humano, más de 250 personas participan en la organización: monitores, personal sanitario, técnicos de sonido, mantenimiento, limpieza y coordinación. Todo para que cada detalle funcione como un reloj suizo navideño.

Entre los espacios destacados se encuentran los escenarios, zonas de juego, talleres, cafeterías, áreas de descanso, cambiadores, pista de hielo y hasta un rincón PIT-NIC para reponer fuerzas entre risas y patinazos. También se habilitan consigna, recepción, taquillas y puesto médico para garantizar la seguridad y comodidad de las familias.