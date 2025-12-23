Aviso AEMET: este es el tiempo que se espera para la cena de Nochebuena en Tenerife
Se esperan precipitaciones débiles y viento
Muchos mirarán al cielo esta Nochebuena en Tenerife pensando en los desplazamientos que tienen que realizar para pasar esta jornada especial en casa de familiares y amigos, y comprobar que los planes puedan seguir adelante.
Para todos ellos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene un aviso importante. En concreto, la previsión del tiempo en Tenerife para la jornada de este 24 de diciembre indica que habrá un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte a partir del mediodía, y sin descartarlas en el resto de zonas.
Además, las temperaturas con pocos cambios, oscilando entre los 16 y los 21 grados, y el viento soplará moderado de componente norte.
Previsión general
En cuanto a la predicción meteorológica para todo el archipiélago, esta indica que se espera un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte a partir del mediodía, y sin descartarlas en el resto de zonas.
Las temperaturas y el viento, por su parte, estarán en todas las islas igual que en Tenerife.
Día de Navidad
En cuanto al Día de Navidad, 25 de diciembre, la Aemet prevé un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte, más probables durante la primera mitad del día y por la noche, sin descartarlas en el resto de zonas, especialmente durante la tarde.
Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos de las máximas, y viento moderado de componente norte.
