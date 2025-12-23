Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso AEMET: este es el tiempo que se espera para la cena de Nochebuena en Tenerife

Se esperan precipitaciones débiles y viento

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Muchos mirarán al cielo esta Nochebuena en Tenerife pensando en los desplazamientos que tienen que realizar para pasar esta jornada especial en casa de familiares y amigos, y comprobar que los planes puedan seguir adelante.

Para todos ellos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene un aviso importante. En concreto, la previsión del tiempo en Tenerife para la jornada de este 24 de diciembre indica que habrá un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte a partir del mediodía, y sin descartarlas en el resto de zonas.

Además, las temperaturas con pocos cambios, oscilando entre los 16 y los 21 grados, y el viento soplará moderado de componente norte.

Operación nevada en el Teide

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

Previsión general

En cuanto a la predicción meteorológica para todo el archipiélago, esta indica que se espera un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte a partir del mediodía, y sin descartarlas en el resto de zonas.

Las temperaturas y el viento, por su parte, estarán en todas las islas igual que en Tenerife.

Día de Navidad

En cuanto al Día de Navidad, 25 de diciembre, la Aemet prevé un predominio de cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte, más probables durante la primera mitad del día y por la noche, sin descartarlas en el resto de zonas, especialmente durante la tarde.

Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos de las máximas, y viento moderado de componente norte.

El PP asume la Alcaldía de Arico por primera vez en la historia gracias al PSOE

Aviso AEMET: este es el tiempo que se espera para la cena de Nochebuena en Tenerife

Andrés Martínez: “Quiero ser el alcalde de la unidad y no permitiré que Arico sea el felpudo de la Isla"

El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes

Ni centros comerciales ni parques temáticos: la magia navideña está en este lugar de Tenerife

Ni ropa ni perfumes: este es el mejor regalo que pueden hacer los tinerfeños estas navidades

Apertura de accesos al Teide: qué vehículos siguen prohibidos y qué tramos permanecen cerrados
