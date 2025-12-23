Apertura de accesos al Teide: qué vehículos siguen prohibidos y qué tramos permanecen cerrados

El Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su activación, derivadas de los efectos de la borrasca Emilia y de la alta afluencia de visitantes al Parque Nacional del Teide durante el pasado fin de semana.

La desactivación del PEIN tiene efectos desde las 7:00 horas de este lunes, 22 de diciembre de 2025, conforme a la resolución dictada por la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, según ha informado la corporación insular en un comunicado oficial.

Con la desactivación del plan, el Cabildo declara también la finalización de las medidas extraordinarias de control de accesos al Parque Nacional del Teide que se habían establecido de forma temporal para garantizar la seguridad vial y ciudadana. No obstante, la institución insular aclara que se mantienen vigentes determinadas restricciones dentro del ámbito territorial del Parque Nacional, con el objetivo de preservar la seguridad y el entorno natural.

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

Restricciones de tráfico en el Teide

Entre las medidas que continúan activas, se mantiene la prohibición de circulación de vehículos recreativos que incrementen el riesgo, como quads, buggies, motos de enduro o similares, así como caravanas y autocaravanas, o cualquier otro vehículo que, por su tamaño o características, pueda generar problemas de tránsito.

También queda prohibido el tránsito de caravanas organizadas con ánimo de lucro, eventos privados o actividades similares que puedan afectar a la circulación en las carreteras del Parque Nacional del Teide.

Prohibido aparcar fuera de zonas habilitadas

El Cabildo recuerda que sigue prohibido parar y aparcar a lo largo de la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, una de las principales causas de congestión y riesgo durante los episodios de alta afluencia.

Asimismo, se mantiene cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre El Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000) de la carretera TF-21, una de las vías clave de acceso al parque.

Senderos y espacios naturales

La corporación insular recuerda que siguen vigentes el resto de resoluciones relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales y otros espacios naturales protegidos de la isla.

Desde el Cabildo se apela a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento estricto de la normativa, subrayando que estas medidas son fundamentales para garantizar la seguridad de las personas y la conservación del entorno natural del Teide, especialmente en fechas de elevada afluencia turística.