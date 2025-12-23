Andrés Martínez: “Quiero ser el alcalde de la unidad y no permitiré que Arico sea el felpudo de la Isla"

El nuevo alcalde de Arico, Andrés Martínez, se presentó ante la ciudadanía reconociendo sus errores y aciertos, pero asegurando que su compromiso con el municipio es absoluto. Junto a la apuesta por la unidad por encima de los personalizados, reivindicó que Arico sea protagonista en la toma de decisiones de sobre energías sostenible y lanzó un aviso a otras administraciones: "No permitiremos que Arico sea el felpudo de la Isla". Y fue mas allá al asegurar que está dispuesto a agotar las "vías civil y criminal, como se suele decir, hasta hacer valer los intereses de los vecinos"

Afirmó que se entregará plenamente a los vecinos y vecinas y expresó su orgullo por pertenecer a un pueblo que considera “el mejor del mundo”, un sentimiento que —dijo— debería compartir toda la ciudadanía.

Martínez dedicó una parte importante de su discurso a agradecer el apoyo de sus amigos y, especialmente, de su familia, a la que definió como el pilar fundamental de su vida. Reconoció el sacrificio que supone la dedicación política y tuvo un recuerdo especial para sus padres y para las personas que ya no están, a quienes atribuyó parte de lo que hoy es como persona.

El alcalde subrayó que la toma de posesión solo tendrá sentido si sirve para seguir haciendo de Arico un municipio mejor, reiterando su compromiso de trabajar desde la Alcaldía con el actual grupo de gobierno. Defendió el trabajo en equipo como base de la acción política y aseguró que “nadie es mejor solo que todos juntos”, apelando a la colaboración como clave para avanzar.

Asimismo, tendió la mano al resto de fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento, reclamando unidad, consenso y respeto, sin renunciar al debate y a la discrepancia. Martínez afirmó que su objetivo es ser “el alcalde de la unidad”, dejando a un lado diferencias personales y partidistas para estar a la altura de lo que la ciudadanía espera y merece.

Por último, repasó algunos de los avances logrados durante el mandato y los retos pendientes, destacando inversiones en barrios, mejoras en vías municipales, redes de abastecimiento de agua, saneamiento, parques infantiles, instalaciones deportivas e infraestructuras públicas. También puso en valor el avance en materia de planeamiento urbanístico y reafirmó su compromiso de defender con firmeza los intereses de Arico ante otras administraciones, como el Gobierno de Canarias.